劉穎鏇難忘咬唇反擊張振朗 丁子朗胸壓郭柏妍感尷尬

劉穎鏇首集已換了6套衫，「成套劇真的數不到換了幾多套衫，我都好想知道，希望觀眾幫我數下」。對於觀眾將焦點放在她的性感造型，劉穎鏇盼大家知道她不是為著而著，是劇情需要。張振朗讚拍檔本身靚，天生麗質，觀眾才將焦點放在劉的身材，「好似我咁堅定的男人，才控制得住」。

丁子朗驚惹郭柏妍粉絲不滿

郭柏妍與丁子朗於宣傳片互相胸壓的鏡頭引起觀眾注意，二人說拍劇至今相隔兩年已忘記，郭柏妍說：「我們都專心去演，拍攝時間很緊湊，有壓力，未試過做這樣的動作。」她稱拍鬧交戲好多對白，比拍親熱戲更難忘。

丁子朗表示看宣傳片時心想為何拍了這場戲都不知，回想當時情况覺得很尷尬和怕醜，因沒有拍這類鏡頭經驗，不知做出來會否令女演員不舒服，「當時很大壓力，郭柏妍有很多粉絲人，擔心畀人鬧，希望觀眾看時感覺不到我們的尷尬」。

記者：林祖傑