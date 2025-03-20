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娛樂

劉穎鏇難忘咬唇反擊張振朗 丁子朗胸壓郭柏妍感尷尬

【明報專訊】張振朗、劉穎鏇、郭柏妍和丁子朗等前晚出席無綫劇《奪命提示》飯局，第2集播出張振朗強吻劉穎鏇的戲分，劉穎鏇掌摑及咬張振朗還擊，劉穎鏇說難忘，因第一次怕咬痛拍檔，所以較輕力，但效果不好，後來張振朗叫她放心咬，最少咬了兩次。張振朗稱不痛，只是紅了，笑道：「好彩冇咬爆，我都堅硬。」是否慶幸出席飯局不用和女友楊偲泳一齊睇？他自詡是專業演員，「最鍾意返工做嘢，可以試不同戲，今次演的角色好似好渣男，就是想試吓對女人不好，因平時人品太好，兜個圈讚吓自己」。

劉穎鏇首集已換了6套衫，「成套劇真的數不到換了幾多套衫，我都好想知道，希望觀眾幫我數下」。對於觀眾將焦點放在她的性感造型，劉穎鏇盼大家知道她不是為著而著，是劇情需要。張振朗讚拍檔本身靚，天生麗質，觀眾才將焦點放在劉的身材，「好似我咁堅定的男人，才控制得住」。

丁子朗驚惹郭柏妍粉絲不滿

郭柏妍與丁子朗於宣傳片互相胸壓的鏡頭引起觀眾注意，二人說拍劇至今相隔兩年已忘記，郭柏妍說：「我們都專心去演，拍攝時間很緊湊，有壓力，未試過做這樣的動作。」她稱拍鬧交戲好多對白，比拍親熱戲更難忘。

丁子朗表示看宣傳片時心想為何拍了這場戲都不知，回想當時情况覺得很尷尬和怕醜，因沒有拍這類鏡頭經驗，不知做出來會否令女演員不舒服，「當時很大壓力，郭柏妍有很多粉絲人，擔心畀人鬧，希望觀眾看時感覺不到我們的尷尬」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕奪命提示 丁子朗 郭柏妍 劉穎鏇 張振朗

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