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娛樂

未敢期望自導自演《贖夢》票房 張家輝專心執導加劉俊謙戲分

張家輝因《贖夢》拍檔挑起反叛思想 讚劉俊謙演得好

【明報專訊】影帝張家輝第4度自導自演，伙陳法拉和劉俊謙合演的電影《贖夢》，先後入圍多個外地影展，他更奪得英國曼徹斯特Grimmfest電影節最佳導演獎，大獲好評。《贖夢》本月27日上映，張家輝與劉俊謙一同受訪，前者未敢講對香港票房有信心，因之前試片場看觀眾反應，可能覺得他出「怪章」，但希望讓觀眾走出睇戲的悶局。劉俊謙大讚張家輝體貼和保護演員；張家輝自爆為專心執導，故意加劉俊謙的戲分。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

張家輝自導自演的《贖夢》先後入圍多個外地影展，包括意大利烏甸尼遠東電影節、西班牙錫切斯國際奇幻電影節全景單元、德國奇幻電影節、韓國富川國際奇幻電影節、馬來西亞國際電影節等，他更憑此片奪英國曼徹斯特Grimmfest電影節最佳導演獎，贏得很多正評。張家輝未敢說在港上映票房有信心，「過去兩年，我做後期製作已看毛片無數次，也跑過很多試片場，發現睇戲的人會覺得有原創同新鮮感，卻是一部不能歸類的電影，可能大家覺得我出『怪章』，外國觀眾喜歡，不知本地觀眾會點睇」。

張家輝自稱唔黑暗內心很奔放

張家輝認為電影是創意工業，必須多元化才能回饋觀眾，笑言拍攝《贖夢》遇上一班好演員，挑起他的反叛思想，執意在製作上走偏鋒、特殊，希望帶出新鮮感，讓觀眾走出睇戲悶局，「我沒有刻意創作一個驚嚇故事，電影中的一些嚇人橋段都是臨場發揮」。你內心是否很暗黑？張家輝笑說：「我內心很奔放，經常夜晚睡不着，戴胸圍落便利店買煙。」他不敢說這部戲是自己最滿意的作品，累積了執導經驗，有把握將來會拍得更好，「做導演後，發現自己有很多說話想表達，一方面想拍續集，又想拍其他題材。（拍喜劇？）隨緣啦，上天自有安排」。張家輝表示曾合作的張繼聰、朱栢康和劉俊謙對演戲很狂熱和貪玩，好期待一起合作創出新景象，他笑謂：「我喺電影《賭俠1999》角色『化骨龍』唔係流嘅，冇人唔知尖沙嘴麥當勞係我睇呀。」

劉俊謙想親自試位遭張家輝阻止

劉俊謙主演《九龍城寨之圍城》後人氣急升獲「全民老公」稱號，張家輝因在《贖夢》中深愛老婆的角色，同被封「全民老公」。張家輝笑說：「阿謙（劉俊謙）比我年輕幾歲，有這個成就，算好好。我不渴求這些，這些名銜留給阿謙，他年紀慢慢成熟，仲靚仔過我，真乞人憎！」

劉俊謙戲中演精神科醫生，角色相當重要，難度在於如何能做得自然，需要跟張家輝密切溝通，「相信劇本會帶住我走」。他稱兼任導演的張家輝並不惡，在需要時會給予簡單指示，體貼的一面令他非常深刻，「拍落水戲當日天氣好凍，我不怕辛苦，只怕不夠時間拍，於是提出親身試位，但家輝說留給工作人員處理，這些情况不止一次，他很保護我」。張家輝解釋不想演員太花力氣，應該在正式拍攝時才發揮好表現。

張家輝為慳錢開金口唱主題曲

劉俊謙表示《贖夢》拍完兩年終於上映，非常期待觀眾反應。今次為藝術犧牲，會有一幕露半股場面，他表示因應劇情需要，不抗拒將來為幕前露全股。劉俊謙透露正嘗試寫劇本，自覺未能像張家輝一樣自導自演，「我見到家輝在片場很辛苦，燈光、鏡頭都要理，所以我們的溝通很精簡」。

張家輝承認為專心執導，故意加長劉俊謙的戲分，「我想專心拍阿謙，不想跟佢同場太多，拍他之餘又要照顧自己。我記得阿謙和陳法拉拍一場潑狗血，歇斯底里反應做得好好」。張家輝笑言親自獻唱電影主題曲《永遠的失眠》是為了慳錢，「搵人要用錢，好慘㗎，唯有自己搞埋啦」。

場地提供：Mira Hotel

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