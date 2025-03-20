林嘉欣新劇演闊太感有趣 邱彥筒早知隊友陳泳伽拍拖

林嘉欣劇中飾演億萬富豪太太，「未試過演咁富貴的太太，好有架子，又多對白，全片用英語，相信會很有趣，過往很少用英語演戲，節奏和表達應該與港產片和台灣電影不同」。她透露下周開工在遊艇上拍攝，遊艇會到香港多個地標取景，將香港靚景及豪華一面展現觀眾眼前。

Anson Lo劇中角色能歌善舞，透露有場類似百老匯音樂劇場口，翻唱一些經典英文歌，與林嘉欣有對手戲。是否跳舞給林嘉欣看？他說：「跳畀全部人睇。」劇集全英語對白，Anson Lo承認試鏡時已感壓力，始終演戲跟講英文是兩回事，拍攝前要練習。

Marf拒透露劇中飾演什麼角色，只說會在遊艇上出現，有需要不介意穿比堅尼示人。音樂人朱芸編在亞洲電影大獎獲獎公開多謝女友陳泳伽（Winka），令戀情公開，問她知不知隊友拍拖？Marf說：「當晚我知Winka在現場，朱芸編公開多謝她，我都驚訝，覺得好sweet、好感動，替Winka開心，知他們拍拖，但沒特別問她。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵