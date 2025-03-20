盧瀚霆否認粉絲有優先訂票權 姜濤信公司 不受傳聞影響友情

姜濤稱最大敵人是自己

姜濤受訪時，見他的黑色褲破損雙膝擦損，姜濤說皮外傷沒有大礙。有傳今年《CHILL CLUB頒獎禮》增設入場投票人人樂壇年度歌曲和歌手大獎，Anson Lo粉絲有優先訂票權，被指不公平。姜濤說從沒想公平與否，相信公司有渠道令每個觀眾得到投票權，他身為歌手最重要做好自己崗位，不擔心影響得獎，「正如球賽勝出會開心，輸了雖然失落，但可以下次再來。每名歌手攞獎都靠實力，非靠運氣。我都要好努力，好好地做歌先有獎」。他強調傳聞不會影響與Anson Lo的友情，「我哋都咁大個人，合作已7年，不會受這些傳聞影響，好小事，頒獎禮每年都有，我覺得最大敵人是自己」。

CHILL CLUB頒獎禮改制，會否擔心造成粉絲搶飛潮？姜濤說：「公司都是想為觀眾帶來新鮮感，不可說有個別目的，都是希望觀眾睇得開心，若有什麼地方做得不好，下次再做好些。」他在韓國拍團綜，燒棉花糖時被經理人黃慧君（花姐）訓話不夠man，姜濤笑言：「今晚夠man啦！花姐講笑啫。」

Anson Lo昨日出席新劇發布會斬釘截鐵否認粉絲有優先訂票權，「向公司了解證實冇發生，公司冇事先分配給任何一個單位，百分百是假，別相信謠言，不是事實的事不要再傳。每年頒獎禮前夕都有很多謠言和失實報道，我已習慣，睇每年有什麼新花樣」。他對獎項抱平常心。

Edan無奈被指離隊回港見林明禎

Edan到韓國拍團綜提早回港被傳為跟緋聞女友林明禎相聚，前晚出賽全程沒有笑容。他解釋是親戚身體問題，不想講太多，大家不用為他擔心，家事已處理，工作還需繼續，對外界猜測感無奈，「唔係幾好，雖說空穴來風，但毫無根據，不可以當日是白色情人節而這樣理解，我真係有事，見到報道覺得不太尊重，明白傳媒工作和吸流量，但要實事求是，不想影響其他人」。林明禎很了解他的情况，有否與對方見面？Edan：「多謝關心，不需要交代。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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