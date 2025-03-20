【開箱】《十一人賊軍》 山田孝之率死囚合力守城

赦免死罪誘使抗敵

白石和彌憑電影《鳥獸行》及《孤狼之血》蟬聯日本藍絲帶獎最佳導演，《十一人賊軍》改編自冲方丁的同名小說，背後原來有段故事，話說編劇笠原和夫早於1964年構思開拍《十》片，電影公司以欠缺新意為由拒絕，他把此事寫入自傳中，白石和彌看罷便決定接手。

《十一人賊軍》以1868年戊辰戰爭為背景，德川舊幕府勢力節節敗退，明治新政府軍持續推進，當時人們稱舊幕府為「同盟軍」，新政府是「官軍」。新發田位於這場戰爭勝負的關鍵之地，少主執意加入官軍，家老（藩中最高地位的將軍或大臣）溝口內匠（阿部貞夫飾）指周遭都是同盟軍地盤，若果加入官軍，隨時引發戰爭。家老於是想出妙計，利用10名被判死刑的罪犯駐守渡口，假裝對抗官軍，待同盟軍撤走，再迎接官軍入城。家老以赦免死罪為誘因，游說死囚賣命。其後官軍兵臨城下，這批烏合之眾決定拼死一戰。

武士投身「第十一人」

戲中主角是新發田武士鷲尾兵士郎（仲野太賀飾）及死囚阿政（山田孝之飾），前者具有武士道精神，即使身陷險境，依然堅守信念，明知毫無勝算，也會戰至最後；相比之下，阿政只是平民百姓，因為妻子慘遭武士強姦，他為妻報仇而殺死對方。阿政不想為新發田賣命，多次趁機逃走，最後留在賊軍，純屬權宜之計。

電影以悲劇收場，賊軍經過多次對戰，雖然戰勝官軍，但已傷亡慘重，僅剩下4、5人，家老亦從沒打算赦免他們死罪，他帶着大批兵馬，屠殺倖存賊軍，鷲尾兵士郎見狀大怒，獨力對抗家老，本已逃走的阿政，折返與鷲尾並肩作戰，最後兩人一同陣亡。10人賊軍最終只有負責煮飯的女人，以及懂得製造火藥的「傻仔」活命。諷刺的是家老也大難不死，他的奸計得逞，令新發田免於戰亂，成為救國英雄，完成「犧牲少數，救活全國」的使命。電影名為《十一人賊軍》，何以只有10名死囚？原本負責監視死囚的鷲尾兵士郎得悉家老食言，最終投身賊軍，自稱「第十一人」。

死囚角色欠缺鋪排

白石和彌運用他擅長的暴力美學，營造戰場上的血腥殘酷畫面，戲中不乏斬頭斷肢等鏡頭，戰鬥場面也很激烈。全片最大看點是10名死囚活在亂世下，以小人物姿態，展現武士道精神，機智地把敵人一一剷除。可是在劇情發展及角色塑造上，過分集中鷲尾兵士郎及阿政戲分，其餘9人則缺乏經營。

賊軍中有老千、連環殺人犯、犯下強姦罪的和尚、與武士妻子有染的美男子、想偷渡到俄羅斯學醫的男子、犯下盜竊罪的劍術高手、被指殺害家人的男子等。如果電影能多描述各人背景，當他們犧牲時，便更有感染力。