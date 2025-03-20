《電幻國度》收視險勝《混沌少年時》

《電幻國度》故事以1990年代為背景，講述人類與機械人的戰爭結束後，美莉布朗為了尋找失蹤弟弟，不惜穿州過省，踏上危機四伏的冒險旅程。上周冠軍動畫《皮老闆大電影》（1340萬）因此跌落第2位。非英語電影方面，德國驚慄片《魅味》觀看次數990萬，連升3級取代《邊境奇襲》（850萬）榜首位置。

另外，犯罪劇《混沌少年時》初上榜即錄得2430萬觀看次數，登上英語節目冠軍，成績緊貼《電幻國度》，《逆轉狂籃》（600萬）及《零日風暴》（440萬）同時躋身三甲；非英語節目以哥倫比亞懸疑劇《謎樣杜梅莎》收視最好，以610萬觀看次數蟬聯冠軍，韓劇《苦盡柑來遇見你》亦連升兩級，僅以10萬之差屈居亞軍。