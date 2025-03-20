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娛樂

金賽綸驚傳已婚 為圈外老公墮胎 YouTuber李鎮浩遭遺屬控誹謗後爆料還擊

【明報專訊】《淚之女王》金秀賢與《殺手代父》已故女星金賽綸的未成年拍拖風波持續，日前金賽綸遺屬委託律師控告YouTuber李鎮浩散布失實言論，把金賽綸逼上絕路。李鎮浩隨即否認，昨日更公開一段宣稱是金賽綸與身邊人的對話錄音，女方承認今年初已跟圈外男友結婚，雖然一度懷孕，最後選擇墮胎。連日公開「雙金」合照及情書等證據的YouTube頻道「橫豎研究所」，昨晚截稿前尚未回應事件。

文：蘇珮欣

金賽綸上月離世，終年24歲。遺屬日前控告YouTuber李鎮浩誹謗，又要求金秀賢承認與未成年的金賽綸拍拖，並為金秀賢所屬事務所Gold Medalist兩度向金賽綸發出律師信追債一事公開道歉。李鎮浩昨日反擊，透過YouTube直播表示要「糾正錯誤的事實關係」，批評遺屬隱瞞金賽綸生前已婚的真相。

丈夫不滿隱瞞婚事

李鎮浩表示，金賽綸1月8日透過社交媒體上傳多張男女合照並留言「結婚」。事後她否認婚訊，解釋照片只是與朋友鬧着玩。李鎮浩公開一段聲稱是金賽綸與新經理人公司理事的錄音對話，她承認與居於美國的韓裔圈外男友結婚，「本來不想結婚，也想過分手，但有了孩子」，雖然她已墮胎，但男友一直以此要脅，最終在外地結婚了。金賽綸稱丈夫居於紐約，經熟人介紹認識，是個普通上班族，性格尚算不錯，只是喝醉後會發瘋；他不滿女方隱瞞婚事，竟然登入她的社交媒體帳戶，然後上傳二人合照。金賽綸被問到父母是否答應婚事，她未有正面回應。

李鎮浩透露金賽綸去年多次自殺，都被送往急症室，診金約2000萬韓圜（約10萬港元）並非家屬支付，而是由新的經理人公司承擔。韓媒《Newsen》跟進報道，Gold Medalist為了應付金賽綸遺屬和「橫豎研究所」的爆料攻勢，現正通過各種渠道，了解她死前數個月的狀况，並努力游說相關人士，下周出席記者會還原事件真相。

傳缺席台灣演唱會

金秀賢原定本月30日擔任台灣《高雄櫻花季》的壓軸表演嘉賓，台媒昨日報道，金秀賢為免記者追訪，打算缺席活動，寧願支付3000萬台幣（約700萬港元）違約金，有關方面也積極尋找替代人選。不過，主辦單位否認並派定心丸：「（演出）計劃不變，照常進行。」台媒又指金秀賢首次參加《高雄櫻花季》，演出時間長達40分鐘，同場還有粉絲見面活動。不過，自從「雙金」戀情曝光後，主辦單位已將相關廣告下架，原定推出的聯乘產品也沒有如期上市。另一方面，韓媒《TV Report》引述金秀賢身邊人士稱，金秀賢目前精神狀態仍不理想，家人一直陪伴身邊，讓他好好休息；又指Gold Medalist近日發表的聲明，都有交給金秀賢確認才發表。

相關字詞﹕金賽綸 金秀賢

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