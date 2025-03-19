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娛樂

金秀賢否認到訪香閨 金賽綸遺屬公開摸腰片反駁

【明報專訊】《淚之女王》金秀賢與《殺手代父》已故女星金賽綸的未成年拍拖風波持續，遺屬前日委託律師控告YouTuber李鎮浩多次發表失實報道，把金賽綸逼上絕路，另一YouTube頻道「橫豎研究所」主持人金世義則代表遺屬要求金秀賢承認與未成年的金賽綸拍拖6年，又指控金秀賢所屬事務所Gold Medalist兩度向金賽綸發律師信追債。

Gold Medalist昨日發表長達12頁的聲明，澄清從未要求金賽綸為公開金秀賢面貼面合照後，一旦導致男方主演《淚之女王》出現損失作出賠償，公司也從未脅迫她還債，也沒有禁止金賽綸與事務所其他藝人聯絡。Gold Medalist否認與YouTuber李鎮浩有聯繫，亦沒有陷害《雖然是精神病但沒關係》女星徐睿知。

聲明提到「橫豎研究所」聲稱向金賽綸前經理人及徐睿知經理人求證，強調前者不是Gold Medalist員工，並引述後者表示，有關徐睿知的報道純屬謠言，要求「橫豎研究所」停止利用匿名舉報，散布失實消息。另外，「橫豎研究所」前日發布所謂金秀賢在金賽綸寓所門外的合照，事務所指相中人並非金秀賢，他亦從未到訪女方香閨。金賽綸逝世後，事務所曾派員出席喪禮，送上花圈及帛金。遺屬對於事務所聲明表示失望，將會把金賽綸留下的照片，進行數碼檢驗，證明金賽綸未成年已跟金秀賢拍拖。

為了反駁事務所聲明，「橫豎研究所」昨日公開一段聲稱是金秀賢到訪金賽綸家中的短片，內容是金賽綸打嗝，男方替女方掃背。另一說法是她使用電子按摩儀器，要求男方伸手感受震動程度，所以他才會輕撫女方腰部並提出「會不會太強烈了？」的疑問。不過，片中男士從未露面，只有疑似是金秀賢的聲音。

另有韓媒報道，金秀賢去年主演韓劇《淚之女王》原定推出藍光影碟，吸引不少粉絲預購，但因「雙金」風波發酵，有關方面不排除取消發售。

相關字詞﹕金賽綸 金秀賢

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