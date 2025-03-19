Taylor Swift缺席照攞9獎大贏家 瑪麗嘉兒拍拖亮相iHeartRadio頒獎禮最緊要靚

iHeartRadio頒獎禮旨在表揚過去一年在該電台及應用程式播放最多的歌曲及藝人，部分獎項由樂迷投票。今屆由樂壇小天后Billie Eilish演唱《Wildflower》揭開序幕，並憑《Hit Me Hard and Soft》奪得年度專輯大獎。至於大贏家Taylor Swift包辦年度藝人、最佳流行專輯、歌詞及MV等合共8個獎項，另加世紀巡唱大獎，她預先拍片致謝：「這個巡唱（The Eras Tour）是我人生中最具挑戰性的事情，也是最有滿足感的一次。」

關心舞台燈光效果

去年Taylor Swift因在歐洲開騷，雖然橫掃6獎，未能趕及赴會；今年她已完成巡唱，依然缺席亮相，英國《每日郵報》昨日報道，Taylor與男友查維斯卻斯在紐約共度周末，愛到難捨難離，因此放棄到洛杉磯領獎。至於另一樂壇天后瑪麗嘉兒則寓工作於拍拖，去年12月她跟饒舌男歌手Anderson.Paak傳緋聞，但一直未經證實，直至前日他倆結伴出席頒獎禮，當她上台領獎時，坐在身旁的男友更主動攙扶，盡顯紳士風度。

瑪麗嘉兒以一身性感造型上台領取偶像大獎，致謝前先問歌手主持LL Cool J：「我只想問一條問題，現場燈光OK嗎？我最討厭打燈唔靚。」然後才多謝iHeartRadio主席John Sykes和她的母親Patricia Carey，更自爆與前者不為人知的秘密：「John是我入行首位經理人，而非大家所認知那位。」說的是她的前夫Tommy Mottola。瑪麗嘉兒是繼艾頓莊（Elton John）、珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）及雪兒（Cher）等之後，第6位獲頒偶像大獎的殿堂級歌手。

160萬人搶巡唱飛

今屆另一焦點人物，正是獲頒創新者大獎的百變天后Lady Gaga。她先後穿著紅色McQueen長裙和黑色Stella McCartney短裙亮相，致謝時笑說：「對於一個38歲的女歌手來說，獲得一個表揚終身事業成就的獎項，實在難以理解。我認為自己的事業才剛起步，正在熱身階段而已。」她又為「創新」一詞重新定義：「創新並不代表要打破規則，而是寫出屬於自己的故事。」

提起Lady Gaga，為了宣傳新碟而舉行世界巡迴演唱會Mayhem Tour，新加坡成為亞洲唯一一站，將於5月18至24日在新加坡國家體育場舉行4場演出，門票昨天（18日）接受信用卡用戶優先預訂，據當地傳媒報道，超過160萬人網上搶購，競爭相當激烈。