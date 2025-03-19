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娛樂

【娛樂場】《命運解惑師》 梁思浩助聽眾拆解身心靈迷思

【明報專訊】梁思浩以獨特風格主持靈異節目，大受歡迎而被封「亞洲鬼王」，獲新城首席營運總監馬浚偉親自出馬邀請合作，3月1日起逢星期六伙黎莉主持電台新節目《命運解惑師》，每集邀請玄學師傅任嘉賓，並設電話與WhatsApp熱線，現場為聽眾解答疑難。每次一小時直播，因致電求助人數太多，難以打通，很多聽眾向新城與梁思浩反映，要求加長節目時間。

《命運解惑師》有別於過往梁思浩主持的靈異節目，沒有鬼故事，內容除以身心靈為主題，還會解答聽眾風水命理疑問。無綫節目《通靈之王2》冠軍楓燧師傅率先登場解疑難，不時強調以科學角度分析事件。

梁思浩供秘方助暴瘦聽眾增磅

求助個案千奇百怪，有人因為愛貓離世想知道牠是否已投胎，楓燧師傅解答同時，梁思浩提醒大家養寵物前要確定自己能做負責任的好主人。有患兩次癌症的女聽眾對人生感迷惘，師傅指點她運程外，還教聽眾道家吐納法，改善身心和增強肺部，以及「怪招」在太陽下「曬背脊」治氣虛等。

梁思浩除是「亞洲鬼王」和八盡娛圈秘聞，還是養生專家，得知女聽眾因病體重跌至90多磅，即分享食療秘方「鮮奶生魚湯」，稱抗病要養好身體，提醒聽眾體重回復標準便要停，以免變得太肥。

對於主持新節目，梁思浩接受《明報》訪問說：「我手頭有6個節目，盡量設計每個節目都有唔同，令大家有新鮮感，多謝聽眾支持。」他稱每個人的人生都有好多困惑，每集都做足準備功課，為聽眾解答人生煩惱，《命運解惑師》目標為聽眾解決三千煩惱。

跟梁思浩首次合作 黎莉獲益良多

黎莉首次跟梁思浩合作，袋了不少錢入袋，「跟他合作做節目好開心，睇到他的專業，欣賞佢好為聽眾，每個接入來的電話都好細心聽，感受到思浩好希望幫到聽眾。我好耐無做夜晚直播節目接聽眾電話，可能未必即時幫到他們解決疑難，但係我知思浩與師傅的回覆，好安慰到佢哋」。問黎莉是否相信靈異事件？她說：「我相信有好多事都解釋唔到，亦都有其他眾生存在同一個空間，我覺得同人一樣，最緊要互相尊重。」

《命運解惑師》

逢星期六晚10時 新城知訊台

相關字詞﹕命運解惑師 梁思浩

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