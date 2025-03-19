白只王菀之化身「整蠱專家」考拍檔 籲舞台初哥AK蔡曉童學好「求生技能」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

楊偉倫（阿卵）、王菀之和白只2018年自組劇社「卵之只」，主辦兼主演舞台劇《等死研究所》，相隔7年3人再合作，參演《SUCK樂園》。王菀之和白只接受《明報》專訪，前者自爆未看舞台劇劇本，未了解角色，只聽到跟白只和楊偉倫拍檔已被打動，一口答應演出，因這個組合是信心保證。白只稱答應演出後，才知道劇組巧妙安排「卵之只」重聚，令他非常驚喜，一定會好好珍惜整個過程。

王菀之與白只表示《SUCK樂園》由多個故事串連，其中他們會演一對夫妻，帶住女兒童童到樂園遊玩，途中發生不少事情，有喜亦有悲；王菀之又與楊偉倫飾演飼養員照顧動物。王菀之縱然有舞台經驗，亦不敢輕視演出，「做舞台劇與唱歌很不同，尤其今次演喜劇，又有吵鬧場口，需要很大能量，未做已想像到演出會很攰，做完應該會瘦，擔心把聲拆掉。幾年前演音樂劇，用晒全身肌肉唱歌，所以今次打算接受一些專業訓練」。她最擔心白只經常「萬歲」，以美食引誘，令她變肥。

白只笑稱跟同劇演員攬住一齊死

伙拍舞台劇新人AK與童童，出名百厭的白只和搞笑「皇后」王菀之期待與二人合作，笑言多了兩個「玩伴」，不會放過任何機會整蠱他們，提示AK和童童要先學「求生」。白只笑說：「圍讀時，誰人甩一句台詞罰10元，花錢事小，扣印象分不好。假的，嚇死他們。最緊要聽導演（陳小東）話，要醒目，不要遲到及背熟台詞，他們應該都會玩得很開心，總之大家攬住一齊死㗎啦﹗我、AK、阿卵有幕遊樂場對手戲，又跟王菀之、童童演一家人，大家攬住一齊打這場仗，務求有精彩演出，會很有紀念價值。」

王菀之相信導演會安排一些訓練和遊戲助大家磨合，基本功方面，會不恥下問幾名同劇的資深演員，因為資深演員是瑰寶，通常在危急關頭能施以援手，「通常在台上演出好警覺，唔知點解，那次做音樂劇《I Love You Because》好似休克，突然像關了機，在台上睡着了，好彩邵美君用力搖醒我。今次演出舞台有很多機關，關燈後好黑，AK和童童要互相提點」。

白只被同劇演員韋羅莎取笑「好曳」，演出時會引對手發笑。王菀之笑稱早已領教過「卵只」的搞笑和百厭招數，總算打了個底，有心理準備，「阿卵很少整蠱人，但他本身的肢體動作很搞笑。白只較貪玩，試過跟梁祖堯演出時調亂位企，令我很疑惑。最離譜一次，在《小人國》一場群戲，白子倚在牆上瞓覺，博冇人記得他存在，我在人群中望到這一幕忍不到笑，要用專業手法控制情緒」。

難忘梁祖堯蝦碌事件令全場爆笑

白只重提舊拍檔梁祖堯演出時發生的蝦碌事件，爆笑程度足以令他與同台演出的王菀之、邵美君、韋羅莎 、楊偉倫、湯駿業全部破功，瞬間崩潰，是戲劇生涯中最難忘的一次，「梁祖堯坐輪椅演光頭教授，突然站起來，在台上變身有頭髮青年，再變回老人，他的頭套戴歪了兼凸起，似一個外星人，令全場觀眾爆笑。梁祖堯知道有事發生，但不肯定情况有幾壞，他好迷惘，扮演超級英雄的我們，當刻好齊心擰轉面背向觀眾狂笑，個個膊頭笑到震」。王菀之回想當時失控爆笑，連兩句對白都沒法說出，「真係講唔到，好彩Ah Dee（湯駿業）幫我講咗。」

王菀之/化妝：Janice Tao

髮型：Jo Lam

白只/化妝：Lu

髮型：RayMork@AdmiX Hair Styling

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