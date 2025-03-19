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娛樂

收到《新聞女王²》劇本 譚俊彥佘詩曼何廣沛陷三角關係

新聞女王²｜何廣沛睇劇本睇到O嘴 高海寧角色亦正亦邪

【明報專訊】譚俊彥、高海寧、陳曉華和何廣沛昨日於監製鍾澍佳帶領下，到灣仔會展「香港影視娛樂博覽2025」出席上海視聽精品推介會，宣傳將開拍的無綫劇《新聞女王²》，鍾澍佳糾正劇名非《新聞女王2》，《新聞女王²》意思是《新聞女王》二次方，即會有更多元素，故事以傳統媒體與新媒體的對抗為主軸，除大家已知的黃宗澤，還有其他新角色。4演員表示已收到劇本，稍後會試造型及圍讀。譚俊彥表示大家已簽了保密協議不能劇透，但可說角色背景，「我、何廣沛和佘詩曼角色有三角關係，新一輯我會重回攝影師崗位，和何廣沛一起輔助女王」。問何廣沛新一輯可有牀戲？他說：「暫時不能透露，睇劇本時真的睇到O嘴，未知會否騷肌。」高海寧大爆何廣沛已準備好，何廣沛謂：「隨時準備好，之前可能已在牀上面輔助Man姐（佘詩曼），今次在不同位置都昇華了。」

高海寧角色亦正亦邪

高海寧表示新一輯角色已婚，進入政府機構掌握資源，依舊很有野心，會更加聰明，在新賽道亦正亦邪。陳曉華表示新一輯角色會證明自己的工作能力，平反上輯被佘詩曼叫「搵個男人嫁咗去」這句說話，「早前為閨密婚禮當姊妹接了花球，其實我3年前也曾接過花球，幸運3年，希望繼續幸運下去，不會搵人嫁住，要好似角色好好證明有工作能力」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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