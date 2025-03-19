轉戰幕後 老公彭順當軍師 「鬼后」李心潔恨再拍港產片

導演池家慶透露新片故事啟發於所住的漁村真人真事，事件主人翁是他的表哥和女鄰居，他們背後的真正故事不為人知，他卻十分了解，數年前女鄰居離世，令他非常傷心，萌生透過故事記錄對方美麗的笑容，「所以開始動筆去寫，故事就是從這個笑容開始」。王禮霖透露預計製作費約800萬港元，將於馬來西亞拍攝，李心潔承認與王禮霖再合作，原因之一是《富都青年》的成功，加上自己的弱點是於市場、行政和規劃整部電影，對方有10年監製經驗。

馬拉新晉導演勇於不跟市場需要

李心潔認為《黑潮》能入圍是個好開始，因馬來西亞電影在本土市場較細，外地市場亦未必熟悉，盼藉此機會接觸更多不同國家的投資者和電影人，目標將馬來西亞電影推廣到更多地方，「當日拍《富都青年》也希望達到這效果，的確成功鼓勵到一些馬來西亞華語電影的可能，聽到很多地方市道不好的狀况，反而馬來西亞華語賀歲片好勁，如果大家有注意，前幾年馬來西亞出了一批新的男女導演，拍了一些很好的作品，余修善更於康城影展獲獎，還有我的師弟張吉安，我都好開心，因為一班新導演很大膽去做自己想做的題材，做出自己風格，不是跟市場需要，在國際上又得到一些肯定。」對於香港電影市道差，她認為馬來西亞電影和香港電影不可做比較。

李心潔承認一心不能二用

李心潔表示不會身兼監製和演員工作，只能二選一，專心監製就不會做幕前，「因演員要保持最好的狀態上鏡，尤其這類角色很沉重，要兼任監製就處理不到，已定了由《富都青年》演弟弟的陳澤耀當男主角，女主角會在不同地方物色」。問經常擔任幕後工作，可有請教老公彭順意見？她說：「我做幕後，他一定是個很重要的支持者，如果我有壓力或不明白的地方，會第一個問他，他的確非常有經驗，且全力支持我，這個好重要。」

為何不找老公當聯合監製？李心潔尷尬笑道：「馬來西亞電影，馬來西亞監製當然會更熟悉當地的故事。」她稱不會只做幕後，幕前才是主業，只要有好劇本和時機，每一方面都會做，經常會想到不知何時有機會再拍香港電影。李心潔說：「我拍得最多的是港產片，到現在仍有人叫我『鬼后』，不過都要講時機，無論做幕前或幕後，歡迎大家找我。」

記者：林祖傑

場地提供：Ying'nFlo,Wesley Admiralty,Hong Kong