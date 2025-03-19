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娛樂

網民斥為增流量重提劉嘉玲綁架事件 王晶預告輪住爆「四大天王」料

王晶網台爆料 重提劉嘉玲被挾持影不雅照：邊個唔知啫？

【明報專訊】王晶的網台節目《王晶笑看江湖》除分享昔日與一眾知名藝人合作點滴，更不時大爆娛樂圈秘聞。近日除爆陳百祥（阿叻）1990年代於澳洲被襲細節，又以「港影圈至暗時刻」黑勢力入侵娛樂圈為話題，爆出當年劉嘉玲被挾持拍下不雅照，其實受無辜牽連，真正目標是李美鳳，有網民斥王晶為增流量重提劉嘉玲舊事。王晶昨日出席活動被問到此事，即「戴頭盔」說是「聽返嚟」，稱不怕勾起劉嘉玲不快回憶，堅持繼續爆料，預告之後輪住爆「四大天王」料。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

王晶日前於網台節目提到劉嘉玲遭挾持被拍下不雅照一事，稱當時聽聞目標根本不是劉嘉玲，而是已嫁到台灣息影的李美鳳，「只是他們跟甩李美鳳的時候，碰巧遇到劉嘉玲，便索性改目標綁架劉嘉玲。當時劉嘉玲開車去找苗僑偉，可是在樓下被人從車上扯走，這件事特別轟動，當然是不幸的事」。他在節目強調是「聽返嚟」，不知道是否真實，節目畫面也有「以上內容純屬聽聞」字樣。

王晶又提到阿叻1990年代於澳洲悉尼出席譚詠麟演唱會時被襲內情，全因阿叻嫌錢少推戲，「吃飯時突然有幾個人跑到貴賓廳攻擊他，被三四個人圍着打，外面還有幾個手按心口可能有槍的人，但並非想取命，只是教訓一下」。有網民斥王晶為增流量重提劉嘉玲不雅照舊事。

王晶不怕得罪人「諗到想講咪講」

王晶昨日到灣仔會展出席香港影視娛樂博覽2025的「國際短劇協會」活動，表示網台節目屬業餘性質，「賺不到幾多錢，我不同蕭若元，一個月講30日」。被指節目內容很爆，他認為知道的又講得便講，對於大爆當年劉嘉玲被挾持拍下不雅照原本目標是李美鳳，王晶說：「不知美鳳知不知這件事，我都是聽返嚟，唔通我同嗰啲友（匪徒）傾過計咩！」問可擔心勾起劉嘉玲不快回憶？他說：「都幾十年喇！她經歷咁多，點會。」

王晶表示不知劉嘉玲會否介意重提此事，「邊個唔知啫！有咩所謂，她亦不需要看我的頻道，什麼事都會有人覺得負面，不如什麼也不做匿埋喺屋企，咁就一個都唔會得罪啦！」王晶表示當年阿叻被襲，他不在場，也只是「聽返嚟」，知道阿叻傷勢不重，堅持會繼續爆料，不怕得罪人，亦冇壓力，「好多都走咗喇！有咩諗到想講咪講，跟住落嚟我會講『四大天王』，逐個講，我都唔會講啲咩唔好嘅嘢，有讚冇彈啦！由矮至高講起」。

承認今年電影業寒冬特別冷

對於很多電影人稱今年是香港電影業寒冬，王晶承認：「係寒冬吖！好多人也不敢開戲，戲院愈來愈少，睇戲又貴，好多人都花不起時間睇，其實大家都窮。」他表示雖然對每個人都有影響，但他依然會照開戲，「大家盡量做啦！也不是第一次寒冬，不過今次寒冬特別冷，不容易找投資方」。劉青雲日前憑《爸爸》封第18屆亞洲電影大獎影帝時表示對港產片有信心，王晶說：「每個人有不同睇法，青雲的睇法當然值得尊重，但他是演員，我是製作人，感受不一樣，相信他參演《爸爸》不會收足錢。」

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