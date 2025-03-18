《白雪公主》首輪影評普遍讚好

《白雪公主》飾演王子的安德魯本納（Andrew Burnap）日前缺席首映禮，事後透過社交媒體解釋原因：「我跟丹素華盛頓（Denzel Washington）和積基倫荷（Jake Gyllenhaal）正忙於演出百老匯舞台劇《奧賽羅》，因此未能亮相，但仍感謝大家的愛與支持。」隨着《白雪公主》首映結束，首輪影評陸續曝光，美媒Variety電影記者Katcy Stephan大讚戲中飾演同名主角的麗素施嘉「就像一顆耀眼的超新星」，導演馬克韋伯（Marc Webb）亦交出一部「影像盛宴」；網上影評人Christopher Rates稱讚《白》片是「迪士尼近年最佳真人演出作品之一」，麗素更是扮演白雪公主最佳人選。