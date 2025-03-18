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娛樂

【娛樂場】《One Trip約會實況》 「A0」葉振弘奉旨旅行追女仔

【明報專訊】24歲男團P1X3L成員葉振弘（Marco）前年參與ViuTV節目《One Day約會實況》，以「A0」身分開宗明義識女仔，與15名女生模擬約會一日，不過最終未能「出pool」。

新一季《One Trip約會實況》，葉振弘由一日約會發展成一次旅程，難度升呢，與6女神到情侶熱門旅遊地點韓國首爾和印尼峇里島，展開約會之旅，還有軍師助陣，包括練美娟、沈殷怡和隊友歐鎮灝（George）和吳啟洋（Phoebus）出謀獻策，助他挑戰完美旅伴之路。

葉振弘追女仔技巧有進步

葉振弘要因應各女神性格，在首爾與峇里島策劃浪漫行程，體驗城市、鄉郊和校園風等兩至三日的不同約會模式。每名女神在旅途不同階段出現，已登場的分別是YouTuber「短髮女神」柿柿、台灣「啦啦隊女神」陳詩雅、廖文蔚（Natalie）與有「港版周子瑜」之稱的KOL米姬（Miggie）。

葉振弘經歷《One Day約會實況》15名女神「調教」，自信心大增，追女仔技巧明顯有進步，今次不時出招冧暈女神，表現稱職，女神對他留下好印象，更有心動回憶，惹來網民「葡萄」他用公費旅行奉旨追女仔。

海陸空攻勢追「港版周子瑜」

台灣「啦啦隊女神」陳詩雅現身成熱話，節目組安排她跟葉振弘浸浴，葉振弘的遠距離擁抱，表現風度令人對他加分。最搞笑是陳詩雅的孖生妹妹陳詩媛突然現身，葉振弘被嚇到「傻傻分不清」自己跟誰約會。二人約會變三人行，因陳詩雅愛看海，葉振弘安排坐船餵海鷗，製造難忘回憶，又跟孖女交流香港與台灣的拍拖勝地，3人更約定一起在香港食火鍋。

不過暫時令葉振弘迷得頭昏腦脹是被網民封為「港版周子瑜」的24歲米姬，為奪女神芳心，他發動海陸空追求攻勢，兩人在旅程尾聲，大玩煮飯仔，又互餵對方，充滿濃濃愛意。

《One Trip約會實況》ViuTV（99台） 逢周一至五晚10時30分

相關字詞﹕One Trip 約會實況 葉振弘（Marco）

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