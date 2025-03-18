黎明籲新人做好準備迎Lucky Star 何超開6部電影捧Iman

Leon婉拒合照匆匆離場

Leon又鼓勵想入行的年輕人要有耐性，肯去創新，等待機會，「這行何時有機會沒有人知，要不停努力，當有一日準備好，Lucky Star出現就要捉緊」。完成啟動儀式，Leon與一眾嘉賓影過大合照便離場，其間有男嘉賓衝上台要求與黎明自拍，他婉拒並由工作人員制止，匆匆步入後台離開。

何超（何超儀）與老公陳子聰成立20年的852電影公司，在影視娛樂博覽舉行電影發布會，播出新片《拾荒法師》及《Mother Tongue》宣傳片段，同時宣布計劃開拍《My Funny Valentine》、《BATHORY》、《MACAU REDUX》及《盜寶貴族》，所有作品均由何超與Iman（二蚊）領銜主演。《拾荒法師》及《盜寶貴族》導演彭發上台大讚Iman表現出色，稱何超有眼光。

陳子聰面色紅潤重投工作

Iman曾是陳子聰私人醫生，何超覺得對方靚仔，去年跟他簽約10年，大讚Iman是明日最燦爛的一顆明星，演戲、唱歌雙線發展。Iman表示並非放棄醫生工作，「一日是醫生，一世都是醫生，只是暫時不做，如果在演藝界發展失敗，可以做回醫生」。何超稱老公與Iman是不同類型的靚仔，「老公比較陽光派，看他面色好紅；Iman就公子哥兒一點」。陳子聰笑稱自己的工作是負責勸交。見他面色紅潤，精神不錯。他說：「現時不需要再到美國治療，身體狀况已好了很多，已可重投工作，可能會再於幕前演出。」何超表示會考慮為他開戲。

記者：林祖傑