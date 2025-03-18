電影業步入寒冬 袁澧林感恩一直有工作 古天樂嘆世代變 接受全裸演出

記者：柯美

攝影：劉永銳

香港國際電影節昨日舉行記者會，公布開幕電影為日本導演中島哲也執導的《懺悔有時》，以及張吉安執導，廖子妤、許恩怡及袁富華演出的《搖籃凡世》；閉幕電影則為柏林影展金熊獎最佳電影《性愛夢之做夢》。電影節將放映10部古天樂的電影；古仔稱這10部電影代表自己不同階段成長。活動上播出古仔受訪片段，談到電影業前景睇法，他說：「這三四年是更替年，會迎來大整改，影人必須迎合觀眾作出轉變。」

電影節放映10部古仔電影

談到對電影界的貢獻，古仔稱拍了百多部電影，亦是演藝人協會和香港電影工作者總會會長。是否幫助過很多電影人？古仔說：「不是幫，我身為業界一分子，大家一齊努力將電影做好，印象最深刻是疫情時，電影停擺，但大家都要生活，所以拍了部電影籌款和派錢給業界渡過難關。」問還有什麼角色想嘗試？他表示最想拍的科幻片都拍了，所以沒特定想演角色，但日前有人問他可會全裸演出，他以前不接受，但現在世代變了，可以接受，不會介懷，「驚三級片，小朋友睇唔到啫」。

「未試過賀歲片票房那麼低」

古仔透露電影工作者總會每年會開拍兩部電影，但現今電影市道低迷，可能會停拍或削減一部，「我會盡量堅持，其實兩部片合共投資千餘萬，不算多錢，不過現在市道太難搞、太不理想！（何時決定削減或停拍？）不是我決定，睇市場走勢和變化。（天下一會否減產？）跟過往一樣每年開兩三部，公司之前拍了多部電影未推出」。

劉青雲前晚獲亞洲電影大獎影帝時，稱對香港電影有信心。古仔稱自己對香港電影也有信心，只是對經濟沒信心，「未試過賀歲片票房那麼低！不是失望，我仍然有信心。（估計市道何時復蘇？）有很多因素，電影要有新的變革，但主要睇經濟和環境，相信要一段時間，其實全球都差。（政府還有什麼可以幫忙？）他們都好多事要處理。（現在是入行最差的時候？）疫情時是最差，全部停擺，現在都郁緊」。

樂意再到日本宣傳《九龍城寨》

對於《九龍城寨之圍城》在電影大獎獲最佳美術指導及最佳剪接兩項技術獎，古仔感開心，因這是國際性頒獎禮。他透露《九龍城寨》仍在日本上映，累計票房逾3億日圓（逾1560萬港元），非常樂意再到日本宣傳。有指日本的叉燒飯亦因此賣清？古仔認為透過電影宣傳香港文化是好事。

問到袁澧林會否接受全裸演出？她表示沒所謂，最重要睇劇本和角色需要，襯托到藝術。雖然電影市道不景氣，但她感恩一直有工作，「之前演出的電影會陸續上映，目前又有些電影接洽中，香港和台灣都有」。

廖子妤拍《搖籃凡世》勤練馬拉話

《搖籃凡世》演員廖子妤、許恩怡及袁富華在台上分享拍攝感受。廖子妤透露電影講述馬來西亞棄嬰問題，她飾演棄嬰中心義工，雖然她是馬來西亞人，但很久沒講馬拉話，要勤練習。演未婚媽媽的許恩怡和演奸角的袁富華亦要在拍攝前學馬拉話，幸工作人員準備了相關台詞錄音給他們。另外，《虎毒不》、《不赦之罪》及紀錄片《早鳥》都會在電影節期間播映，部分演員亦有出席記者會。

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