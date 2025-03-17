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娛樂

藤岡靛曾與大S拍台劇 「聞死訊難過得無話可說」

藤岡靛對大S離世感可惜 難忘當年拍台劇獲幫助
泰國人氣偶像Win獲粉絲示愛 盼跟梁朝偉拍對打戲

【明報專訊】日本演員藤岡靛獲邀擔任亞洲電影大獎大使，前晚聯同4名青年大使，包括來自日本的岡田將生、台灣的林柏宏、泰國的茱蒂蒙翠莎容素欣（Aokbab Chutimon）及香港的盧鎮業一起出席預熱活動，跟粉絲玩估角色遊戲。同場還有上屆「亞洲飛躍演員」、泰國人氣男星Win Metawin。

藤岡靛2004年在港出道，相隔多年後重臨舊地，勾起很多回憶。他與家人一同來港，本想去飲茶和食火鍋，但逗留時間短，要趕回日本工作，唯有留待下次。他期待有機會再來港拍戲，最想跟梁朝偉合作，也欣賞導演曾國祥和杜琪峯，看有否緣分。藤岡靛曾與大S（徐熙媛）拍台劇《轉角遇到愛》，對於大S上月在日本病逝，他說當時在日本聽到消息，難過得無話可說，覺得可惜。他稱逾10年沒跟大S見面，「當年拍《轉角遇到愛》，我不懂國語，感激對方幫我很多」。第二次來港的岡田將生開心跟粉絲見面，稱參加盛會心情興奮緊張。

林柏宏從小愛看港產片，長大後受日本和韓國電影影響，今次獲邀擔任青年大使推介亞洲電影深感榮幸。他欣賞翁子光導演的《爸爸》，也想跟梁朝偉合作。問到最近涉「教唆傷害罪」的王大陸，林柏宏表示認識對方及曾合作，此時公關以活動開始為由打斷提問。

Win練武拍泰版《步步驚心》

泰星Win壓軸出場，現場粉絲尖叫，他揮手做心心手勢回應。他表示今次來港沒去年般緊張，希望可鼓勵新一代電影人，要信自己勇敢追夢。他正為泰版《步步驚心》做準備，練武及學騎馬，「我喜歡拍動作片，最想與梁朝偉對打，但估計自己會輸，我欣賞王家衛及梁朝偉的作品」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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