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娛樂

林明禎姊妹花行紅地氈 性感露臍搶鏡 湯唯期待拍港片 吳慷仁拒受訪

傳Edan提前返港密會緋聞女友 林明禎稱亂猜：不便代表任何人回應

【明報專訊】亞洲電影大獎紅地氈星光熠熠，林明禎穿高衩斜肩露臍裝最搶鏡，她與胞姊林詩枝一同亮相，稱如有機會想姊妹檔演出。

林：Edan有事提前回港

問到緋聞男友呂爵安（Edan）在韓國拍團綜時突然提前返港，傳為見她？林明禎說：「我覺得報道是亂猜，他應該有事才提前回港，我不方便代表任何人回應。」她稱前一晚才由台灣來港，不清楚事件。會否覺得Edan慘？她說沒辦法控制別人想法，只可做好自己，亦沒慰問對方，大家努力工作，做好自己就可。

湯唯獲頒卓越亞洲電影人大獎，否認有獎攞才回港，「跟老公（金泰勇）及女兒回港，回來數天又食又玩，亦幫女兒換證件。何時再拍港片？她說好期待，叫大家幫手問有誰想用她，「如有導演覺得角色啱我，我諗最少百分之七十會啱」。可接受減片酬？她認為演員很被動，只等待好角色和好團隊，其他永遠排第二位。她曾與金秀賢在活動合照，稱沒留意對方醜聞，對事件不太清楚。

劉青雲與《爸爸》中的兒子蘇文濤結伴亮相，後者角逐最佳新演員稱十分緊張，劉青雲認為要自身經歷及感受，沒幫他減壓。太太郭藹明沒陪同出席？他解釋太太現在較深閨，很少參與這些活動，有協助他揀衫。

楊謹華：不打擾小S是最好慰藉

金馬影帝吳慷仁獲頒AFA新世代獎，他進軍內地市場惹爭議，行紅地氈時婉拒受訪，「唔使訪問我啦！後面有好多大明星」。台灣女星楊謹華擔任最佳新演員頒獎嘉賓，希望認識更多電影人，相信有緣就會合作。她看報道徐熙媛（大S）骨灰已下葬。問有否慰問徐熙娣（小S）？她覺得這時候不打擾才是最好的慰藉。

張繼聰與太太謝安琪十指緊扣現身，後者穿黑色性感晚裝，沿路多次用手抽高裙子，但仍失守露出胸墊。她解釋三日前試裙覺得窄，便勤做運動，結果穿上時鬆了很多。她希望跟木村光希集郵，自爆疫情期間曾在日本跟光希的父親木村拓哉見面及合照。張繼聰開心跟欣賞的導演管虎碰面及傾談，榮幸對方看過自己作品，想自薦合作。

張繼聰：想向管虎自薦合作

張天賦（MC）首次擔任亞洲電影大獎頒獎嘉賓，特別興奮和開心，遇見偶像劉青雲有打招呼和集郵。邱彥筒（Marf）與電影《寄了一整個春天》拍檔陳書昕行紅地氈，她選穿有該片角色感覺的紅裙，跟紅地氈撞色。

（第18屆亞洲電影大獎）

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