報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
娛樂
2025年3月17日星期一
《爸爸》劉青雲擊敗許冠文封亞洲影帝 《九龍城寨之圍城》奪兩獎 《破．地獄》獲最佳原創音樂
亞洲電影大獎得獎名單
林明禎姊妹花行紅地氈 性感露臍搶鏡 湯唯期待拍港片 吳慷仁拒受訪
藤岡靛曾與大S拍台劇 「聞死訊難過得無話可說」
張東健盼與謝霆鋒張柏芝再合作 木村光希睇完《城寨》想拍港產動作片
張振朗「出手」免劉穎鏇走光 丁子朗讚郭柏妍輕唔難抱
Lolly Talk成員郭曉妍認爆粗 避談欺凌事件
麥美恩拒與方皓玟交友 認膽小被嚇親
楊丞琳相隔7年香港開騷 預告唱廣東歌冧「老best」
《白雪公主》洛杉磯首映 麗素施嘉姬兒加杜合照闢謠
金賽綸6次割脈 遺屬今控YouTuber誹謗
朴炯植新劇破頂 《愛情發芽中》收視墊底
Jennie開騷唱70分鐘 粉絲嫌未夠喉
曾演《鐵甲奇俠3》 「星期三」珍娜不滿被刪對白
【開箱】《無痛俠》 當平民英雄遇上臨時劫案
亞洲電影大獎得獎名單
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
（第18屆亞洲電影大獎）
上 / 下一篇新聞
《爸爸》劉青雲擊敗許冠文封亞洲影帝 《九龍城寨之圍城》奪兩獎 《破．地獄》獲最佳原創音樂
亞洲電影大獎得獎名單
林明禎姊妹花行紅地氈 性感露臍搶鏡 湯唯期待拍港片 吳慷仁拒受訪
藤岡靛曾與大S拍台劇 「聞死訊難過得無話可說」
張東健盼與謝霆鋒張柏芝再合作 木村光希睇完《城寨》想拍港產動作片
張振朗「出手」免劉穎鏇走光 丁子朗讚郭柏妍輕唔難抱
Lolly Talk成員郭曉妍認爆粗 避談欺凌事件
麥美恩拒與方皓玟交友 認膽小被嚇親
楊丞琳相隔7年香港開騷 預告唱廣東歌冧「老best」
《白雪公主》洛杉磯首映 麗素施嘉姬兒加杜合照闢謠
金賽綸6次割脈 遺屬今控YouTuber誹謗
朴炯植新劇破頂 《愛情發芽中》收視墊底
Jennie開騷唱70分鐘 粉絲嫌未夠喉
曾演《鐵甲奇俠3》 「星期三」珍娜不滿被刪對白
【開箱】《無痛俠》 當平民英雄遇上臨時劫案
《爸爸》劉青雲擊敗許冠文封亞洲影帝 《九龍城寨之圍城》奪兩獎 《破．地獄》獲最佳原創音樂
林明禎姊妹花行紅地氈 性感露臍搶鏡 湯唯期待拍港片 吳慷仁拒受訪
藤岡靛曾與大S拍台劇 「聞死訊難過得無話可說」
張東健盼與謝霆鋒張柏芝再合作 木村光希睇完《城寨》想拍港產動作片
張振朗「出手」免劉穎鏇走光 丁子朗讚郭柏妍輕唔難抱
Lolly Talk成員郭曉妍認爆粗 避談欺凌事件
麥美恩拒與方皓玟交友 認膽小被嚇親
楊丞琳相隔7年香港開騷 預告唱廣東歌冧「老best」
《白雪公主》洛杉磯首映 麗素施嘉姬兒加杜合照闢謠
金賽綸6次割脈 遺屬今控YouTuber誹謗
朴炯植新劇破頂 《愛情發芽中》收視墊底
Jennie開騷唱70分鐘 粉絲嫌未夠喉
曾演《鐵甲奇俠3》 「星期三」珍娜不滿被刪對白
【開箱】《無痛俠》 當平民英雄遇上臨時劫案
prev
next
相關新聞
《爸爸》劉青雲擊敗許冠文封亞洲影帝 《九龍城寨之圍城》奪兩獎 《破．地獄》獲最佳原創音樂
林明禎姊妹花行紅地氈 性感露臍搶鏡 湯唯期待拍港片 吳慷仁拒受訪