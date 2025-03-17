《爸爸》劉青雲擊敗許冠文封亞洲影帝 《九龍城寨之圍城》奪兩獎 《破．地獄》獲最佳原創音樂

記者︰林祖傑、林蘊兒

攝影︰鍾偉茵、劉永銳

劉青雲憑《爸爸》稱帝，擊敗《破．地獄》許冠文、《狗陣》彭于晏、《破墓》崔岷植及《敵》長塚京三，他從役所廣司手中接過獎座說︰「好開心，《爸爸》是港產片，多謝導演翁子光一直對我的信任，畀我演這角色，多謝片中太太、女兒和兒子，雖然女兒沒提名，但她演得好好，兒子蘇文濤有提名最佳新人，雖然落敗，但不緊要，因我從未獲提名最佳新人，你好叻。我對港產片有信心，大家努力。」

青雲︰對港產片有信心

劉青雲在後台接受訪時說︰「拍完這部戲，戲中仔女都叫我爸爸，好開心有這家人，多謝他們的演出成就了我攞獎，多謝大家支持我和香港電影，港產片有好多好電影，所以我不擔心，因我經歷過好多次電影寒冬。」他大讚役所廣司是優秀演員，經常看對方的電影。對於被指跟對方似樣，青雲說：「他有型好多！年輕時好靚仔，希望有榮幸與他合作。」役所廣司大讚青雲是紳士，笑言跟對方似樣很開心，因自己的年紀大過對方。對於獲終身成就獎，他說︰「知道自己的人生時間不多，要好好思考如何報答這個行業。」

印度女演員封影后︰感覺不真實

印度演員沙哈娜戈斯瓦米首次入圍亞洲電影大獎即封影后，心情興奮，「拍這部戲最大挑戰是不可讓別人覺得自己在演戲，得獎對我來講是最大肯定，證明演得不差，感覺不真實，腦海一片空白，今次是我行過最好的紅地氈，對香港整體感覺好好」。

楊貴媚憑《小雁與吳愛麗》擊敗《從今以後》李琳琳奪最佳女配角，她說︰「非常榮幸，多謝評審給我肯定，今年入圍的對手很犀利，能與她們角逐獎項很榮幸。演戲是我熱愛的工作，有人願意看我就一直演下去。」在後台接受訪問時，她仍不敢相信自己得獎，又稱開心見到偶像役所廣司。

楊貴媚奪最佳女配角不言退

李康生憑《默視錄》獲最佳男配角，擊敗《破．地獄》朱栢康和《九龍城寨之圍城》伍允龍，他說︰「真的沒想過，今次是我首次拿最佳男配角，雖然拿過很多男主角，但年紀大了，只能多演一些配角，謝謝團隊。」

湯唯盼與張東健合作拍戲

張東健與湯唯獲頒卓越亞洲電影人大獎 ，湯唯說︰「多謝大會頒獎給我，謝謝與我合作過的導演、演員及工作人員，更開心是今晚有機會與優秀的電影工作者同場，互相認識和聊天。」她自稱還有很多空間成長，又指香港是福地之一，有太多回憶；又表示跟張東健很有緣分，曾一起吃飯，現在又一起得獎，希望這緣分可以持續到電影合作。

台星吳慷仁獲AFA新世代獎，他說︰「我已40幾歲，不是新世代，但亞洲電影大獎主席說頒獎給我，因希望我做一個傳承。」獲頒亞洲飛躍演員獎的木村光希感恩父母給予很多愛，在其事業上給予支持和鼓勵，「很幸運有這麼好的父母」。

（第18屆亞洲電影大獎）

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