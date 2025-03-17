明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《爸爸》劉青雲擊敗許冠文封亞洲影帝 《九龍城寨之圍城》奪兩獎 《破．地獄》獲最佳原創音樂

亞洲電影大獎｜劉青雲登影帝寶座︰我對港產片有信心

【明報專訊】第18屆亞洲電影大獎昨晚假西九文化區戲曲中心舉行，劉青雲憑《爸爸》首奪亞洲電影大獎影帝，印度女演員沙哈娜戈斯瓦米憑《桑托什》首度封后。印度電影《乘著光的幻想》獲最佳電影。日本片《敵》吉田大八獲最佳導演。賽前獲9項提名的《九龍城寨之圍城》僅奪最佳美術指導及最佳剪接。《破．地獄》獲最佳原創音樂。最佳男、女配角由台灣演員李康生及楊貴媚奪得。內地電影《熱辣滾燙》收逾34億人民幣，成為2024年最高票房亞洲電影。

記者︰林祖傑、林蘊兒

攝影︰鍾偉茵、劉永銳

劉青雲憑《爸爸》稱帝，擊敗《破．地獄》許冠文、《狗陣》彭于晏、《破墓》崔岷植及《敵》長塚京三，他從役所廣司手中接過獎座說︰「好開心，《爸爸》是港產片，多謝導演翁子光一直對我的信任，畀我演這角色，多謝片中太太、女兒和兒子，雖然女兒沒提名，但她演得好好，兒子蘇文濤有提名最佳新人，雖然落敗，但不緊要，因我從未獲提名最佳新人，你好叻。我對港產片有信心，大家努力。」

青雲︰對港產片有信心

劉青雲在後台接受訪時說︰「拍完這部戲，戲中仔女都叫我爸爸，好開心有這家人，多謝他們的演出成就了我攞獎，多謝大家支持我和香港電影，港產片有好多好電影，所以我不擔心，因我經歷過好多次電影寒冬。」他大讚役所廣司是優秀演員，經常看對方的電影。對於被指跟對方似樣，青雲說：「他有型好多！年輕時好靚仔，希望有榮幸與他合作。」役所廣司大讚青雲是紳士，笑言跟對方似樣很開心，因自己的年紀大過對方。對於獲終身成就獎，他說︰「知道自己的人生時間不多，要好好思考如何報答這個行業。」

印度女演員封影后︰感覺不真實

印度演員沙哈娜戈斯瓦米首次入圍亞洲電影大獎即封影后，心情興奮，「拍這部戲最大挑戰是不可讓別人覺得自己在演戲，得獎對我來講是最大肯定，證明演得不差，感覺不真實，腦海一片空白，今次是我行過最好的紅地氈，對香港整體感覺好好」。

楊貴媚憑《小雁與吳愛麗》擊敗《從今以後》李琳琳奪最佳女配角，她說︰「非常榮幸，多謝評審給我肯定，今年入圍的對手很犀利，能與她們角逐獎項很榮幸。演戲是我熱愛的工作，有人願意看我就一直演下去。」在後台接受訪問時，她仍不敢相信自己得獎，又稱開心見到偶像役所廣司。

楊貴媚奪最佳女配角不言退

李康生憑《默視錄》獲最佳男配角，擊敗《破．地獄》朱栢康和《九龍城寨之圍城》伍允龍，他說︰「真的沒想過，今次是我首次拿最佳男配角，雖然拿過很多男主角，但年紀大了，只能多演一些配角，謝謝團隊。」

湯唯盼與張東健合作拍戲

張東健與湯唯獲頒卓越亞洲電影人大獎 ，湯唯說︰「多謝大會頒獎給我，謝謝與我合作過的導演、演員及工作人員，更開心是今晚有機會與優秀的電影工作者同場，互相認識和聊天。」她自稱還有很多空間成長，又指香港是福地之一，有太多回憶；又表示跟張東健很有緣分，曾一起吃飯，現在又一起得獎，希望這緣分可以持續到電影合作。

台星吳慷仁獲AFA新世代獎，他說︰「我已40幾歲，不是新世代，但亞洲電影大獎主席說頒獎給我，因希望我做一個傳承。」獲頒亞洲飛躍演員獎的木村光希感恩父母給予很多愛，在其事業上給予支持和鼓勵，「很幸運有這麼好的父母」。

（第18屆亞洲電影大獎）

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕破地獄 九龍城寨之圍城 爸爸 亞洲電影大獎 劉青雲

上 / 下一篇新聞