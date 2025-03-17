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娛樂

【開箱】《無痛俠》 當平民英雄遇上臨時劫案

【明報專訊】2022年美國《紐約》雜誌以「裙帶關係嬰兒潮的一年」為題，解構荷李活星二代憑藉父母名氣較易取得重要角色的現象，《完美物質》丹尼斯奎爾（Dennis Quaid）與《緣份的天空》美琪賴恩（Meg Ryan）的兒子、《完美伴侶》男星積奎爾（Jack Quaid）正是其中之一，後者主演動作喜劇《無痛俠》（Novocaine）上周五（14日）在美國開畫，香港提前一日上映，戲中飾演反派的《魅笑2》雷尼高遜（Ray Nicholson）則是金像影帝積尼高遜（Jack Nicholson）之子，究竟事出巧合？抑或上述現象已成慣例？

美國開畫稱冠

低成本動作片《無痛俠》製作費僅需1800萬美元（約1.4億港元），上周五在美國開畫收390萬美元（約3040萬港元），美媒Deadline預計首周末票房為850萬美元（約6630萬港元），料將取代上周冠軍《米奇17號》，至於能否回本則屬未知數。新片由《爆格爆出禍》丹柏克（Dan Berk）與羅拔奧爾森（Robert Olsen）聯合執導，故事講述患有罕見疾病「先天性無痛無汗症」的銀行副經理Nathan（積奎爾飾），無法感受痛苦，為了拯救在械劫案中淪為人質的女友Sherry（安芭米芬達飾），不惜拼死跟劫匪Simon（雷尼高遜）周旋到底。

《無痛俠》表面上是無名英雄對抗銀行劫匪的動作喜劇，實際是宅男與索女的愛情故事。Nathan因病失去痛感，生活難免受影響，例如為怕咬傷甚至咬斷舌頭而不知，只能進食流質食物；又因欠缺便急反應，唯有設定鬧鐘，提醒自己去洗手間。這些「古怪」行為，淪為笑柄，造成社交障礙，幸他生性善良，習慣與孤獨並存，直至性格外向的銀行女同事Sherry打破隔閡，令到他的生命從此出現翻天覆地轉變。

電影前半部分交代男女主角由相識到拍拖的過程，感覺相當溫馨甜蜜。隨着匪徒持械行劫，殺死銀行經理，擄走Sherry作人質，身為副經理兼男友的Nathan無論在公在私都不能坐視，不惜搶去警車，追截冷血大盜，風格搖身一變，成為畫面充斥血腥暴力的爽片，下半場再扭橋，情侶關係受到衝擊，最終能否大團圓結局？

顧名思義，《無痛俠》把主角罹患罕見疾病的苦况轉化成賣點，將他的「無感」放大和誇張，彷彿變成不痛不死的超級英雄，戲中他不斷捱打、撞車、中槍，但依然頑強抵抗劫匪，外表平庸的積奎爾演來充滿喜感，配合《生化危機》特技化妝師Clinton Smith炮製以假亂真的骨折、槍傷，甚至滾油炸爛手等嚴重傷勢，好讓觀眾感同身受，這方面算是相當成功。

女主角外表受網民批評

《鐵血戰士：狩獵追擊》安芭米芬達（Amber Midthunder）飾演Sherry，外表遭到部分網民詬病，質疑她並非荷李活標準美女；其實她跟積奎爾相當合襯，由談情說愛到攜手對付劫匪都火花四濺，選角值得一讚；反觀雷尼高遜扮演反派Simon，人設單調乏味，只懂暴力解決問題，導致這名「星二代」欠缺發揮機會。另外，《蜘蛛俠》諧星積及巴達隆（Jacob Batalon）客串演Nathan的網友Roscoe，雖然出鏡不多，勝在表現搶鏡，尤其在主角最無助的時候，他驚喜現身救援，既搞笑又不失俠義精神，說是全片MVP（最有價值選手）並不為過。

上映日期：3月13日

相關字詞﹕積及巴達隆 安芭米芬達 雷尼高遜 積奎爾 無痛俠 開箱

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