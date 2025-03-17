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娛樂

Jennie開騷唱70分鐘 粉絲嫌未夠喉

【明報專訊】韓國女團Blackpink成員Jennie為本月7日推出首張個人專輯《Ruby》宣傳，先於本月6至10日在美國洛杉磯及紐約舉行3場《The Ruby Experience》個人演唱會，前日返回首爾壓軸開騷，吸引大批圈中人包括Blackpink隊友Rose、女團NewJeans（NJZ）、男團BigBang成員大聲、《淚之女王》金智媛及《魷魚遊戲》鄭浩妍等捧場。由於現場星光熠熠，粉絲爭相上前拍照，導致個唱延遲10分鐘才開始。

Jennie個唱以《Intro: JANE》揭開序幕，唱盡新碟15首歌曲，最後以《Starlight》和《twin》作結，中間只有一段長約5分鐘說話，「這是我的第一次個人演唱會，感覺就似做夢一樣，一切都很陌生……我說過不會哭，其實發行專輯後，收到滿滿的愛，非常感激大家的支持」，說罷忍不住淚流滿面，台下粉絲報以熱烈掌聲和喝彩回應。不過部分歌迷認為《The Ruby Experience》首爾演唱會票價由14.3萬至22萬韓圜（約770至1180港元）不等，結果Jennie只唱70分鐘，略嫌時間太短未夠喉。

相關字詞﹕BigBang大聲 鄭浩妍 NewJeans（NJZ）

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