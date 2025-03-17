Jennie開騷唱70分鐘 粉絲嫌未夠喉

Jennie個唱以《Intro: JANE》揭開序幕，唱盡新碟15首歌曲，最後以《Starlight》和《twin》作結，中間只有一段長約5分鐘說話，「這是我的第一次個人演唱會，感覺就似做夢一樣，一切都很陌生……我說過不會哭，其實發行專輯後，收到滿滿的愛，非常感激大家的支持」，說罷忍不住淚流滿面，台下粉絲報以熱烈掌聲和喝彩回應。不過部分歌迷認為《The Ruby Experience》首爾演唱會票價由14.3萬至22萬韓圜（約770至1180港元）不等，結果Jennie只唱70分鐘，略嫌時間太短未夠喉。