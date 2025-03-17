《白雪公主》洛杉磯首映 麗素施嘉姬兒加杜合照闢謠

《白雪公主》由《蜘蛛俠：驚世現新》馬克韋伯（Marc Webb）執導，把經典童話重拍，但拉美裔的麗素施嘉與觀衆期待的黑髮雪白肌膚「白雪公主」形象有出入，4年前電影宣布開拍已引來熱議；加上麗素十分「敢言」，自言所演繹的白雪公主，不會把日子浪費在思念男人；又形容原著故事很「奇怪」，批評迪士尼1937年的動畫版本，王子根本是跟蹤狂。原著粉絲批評她的言論對《白雪公主》充滿「鄙視」。

歐洲首映低調舉行

另一方面，自以哈爆發戰事以來，來自以色列的姬兒加杜力挺老家，麗素施嘉則公開支持巴勒斯坦，因而傳出不和。雖然本月初奧斯卡頒獎禮麗素施嘉和姬兒加杜一起擔任頒獎嘉賓，但有美媒報道指《白雪公主》製作費高達2.6億美元（約20億港元），電影公司跟其他同類大片的做法卻不同，《白》片顯得較為低調，取消英國首映之外，在日本展開的全球宣傳活動，只有麗素施嘉出席，並由日本版為白雪公主配音的《御上老師》女星吉柳咲良陪伴左右。上周三到西班牙塞哥維亞城堡舉行歐洲首映，塞哥維亞正是動畫版《白雪公主》城堡的原型，這安排饒富心思，但姬兒加杜繼續缺席，只有導演馬克韋伯陪伴麗素施嘉現身，後者並獻唱了電影歌曲《Waiting on a Wish》。據報大會沒邀請主流傳媒到訪，到場嘉賓亦不多。洛杉磯首映禮做法亦相近，大會沒邀請記者到場在紅地氈環節採訪，而是挑選個別傳媒訪問劇組。儘管這次比較齊人，「黑魔后」姬兒加杜首次在宣傳活動跟「白雪公主」麗素施嘉碰頭，迪士尼更把兩人笑容燦爛的合照放到官方社交平台跟粉絲分享，為兩人的不和傳聞闢謠。

其實美國娛樂網站TMZ的記者企圖訪問麗素施嘉，上周五TMZ派人到機場等候從西班牙返美的麗素，並問她對於《白雪公主》快將上映的感受，她只簡短回答「感覺美好，多謝」；TMZ記者再追問面對《白雪公主》受到衆多批評，而她又一直付出很大努力，會有什麽想說時，麗素已迅速登車離開。

除了麗素施嘉，《權力遊戲》侏儒演員彼得迪奇治（Peter Dinklage）早前稱今日仍拍七個小矮人住在洞穴，是一種「倒退」；亦有侏儒演員批評電影以電腦特效CGI製作小矮人，剝奪了他們的演出機會。有份為電影獻聲的馬田克里巴（Martin Klebba）本身也是侏儒演員，表示明白使用CGI的原因，稱很難找7個同樣高度的侏儒演員，但用CGI則可隨心所欲；又表示片中的動物也是使用CGI製作。不過對於迪士尼低調舉行首映禮，馬田克里巴稱感到有點生氣及沮喪，「他們害怕來自社會各界不同人的強烈反應吧」。