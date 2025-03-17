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娛樂

Lolly Talk成員郭曉妍認爆粗 避談欺凌事件

【明報專訊】女團Lolly Talk與魏浚笙（Jeffrey）昨日出席《GO Pop！音樂盛宴》。Lolly Talk成員郭曉妍（Ah Yo）最近被指不滿男友人拍拖，爆粗鬧爆對方和其女友，被指涉欺凌行為。Ah Yo承認講粗口，避談欺凌事件，「我有睇報道，這個男生（被指遭欺凌的男生）從大學一年級已認識，是群組成員，爆料的女網民我知道她是誰。（有沒有欺凌行為？）他們不是公眾人物，想尊重他們的私隱，不想講太多」。

Ah Yo爆粗鬧人說話被截圖公開，她承認做錯，「這不是正確的表達方式，事件發生在大半年前，當時有跟老師和經理人講，他們都有鬧我，用語應該可以更加好，都知道要注意自己言行」。有否與兩名當事人接觸？她稱現正考試，之後會私下處理，承認心情受影響，獲家人、隊友和同事安慰。

Jeffrey稱拒在《膠戰》騷肌

Jeffrey剛從日本拍完電影回港，透露戲中有很多動作場面，有點受傷，不過沒大礙，稍後在港拍一部青春片，以及準備下月《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》。Jeffrey說：「《膠戰》第一次開騷，大家有很多天馬行空想法，好期待，不怕到時有甩漏，蝦碌先好睇。（會否騷肌？）不會，留給肥腸（徐浩昌），他最近好勤力健身。」說到呂爵安（Edan）在韓國拍團綜獨自提早回港，有傳為見緋聞女友林明禎，Jeffrey稱不知此事，日內見到Edan再關心對方。

記者：柯美

相關字詞﹕詹仕偉 魏浚笙(Jeffrey) Lolly Talk成員郭曉妍（Ah Yo）

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