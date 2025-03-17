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娛樂

張振朗「出手」免劉穎鏇走光 丁子朗讚郭柏妍輕唔難抱

【明報專訊】張振朗、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍及劉佩玥等昨日宣傳無綫劇《奪命提示》，一班演員除玩遊戲，還持手槍擺甫士示範「救人質」，張振朗取笑穿運動bra top及短褲的劉穎鏇擁「奪命長腿」，然後熊抱對方做深蹲。丁子朗則公主抱同樣穿短褲的郭柏妍，女方尷尬傻笑。劉佩玥自認夠大力背起劉穎鏇，張振朗一邊「出手」遮住劉穎鏇屁股位置免她泄春光，一邊遮自己眼睛，盡顯暖男一面。

張振朗不會狼吻女友楊偲泳

現場播出預告片，見張振朗雙手緊握劉穎鏇手腕並施展狼吻，劉穎鏇爆好戲在後頭，叫觀眾期待。張振朗笑說多得監製帶挈才可拍該場戲，要請食飯。他重申平日不會這樣粗暴狼吻女友楊偲泳，自詡是「最佳男友選舉第一名」，不過避談有否經常公主抱女友，扯開話題說：「如果收視好，我和劉穎鏇其中一個負責抱起監製。」

劉穎鏇表示劇中角色多騷身材和長腿造型，是健康性感，有做足安全措施，打鬥時動作大也不怕泄春光，多謝剛剛玩遊戲時張振朗出手幫她。張振朗難忘拍穿孖煙囪被蟹鉗夾腿的搞笑場面，稱男演員同樣驚穿崩，也要小心打底。

丁子朗讚郭柏妍體重輕，抱起對方不辛苦，郭柏妍則自爆近期增磅正減肥。丁子朗稱拍檔郭柏妍劇中造型少布又要打，最慘在戶外拍攝被蚊狂叮，周身好多瘀傷。

記者：林蘊兒

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