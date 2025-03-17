張振朗「出手」免劉穎鏇走光 丁子朗讚郭柏妍輕唔難抱

張振朗不會狼吻女友楊偲泳

現場播出預告片，見張振朗雙手緊握劉穎鏇手腕並施展狼吻，劉穎鏇爆好戲在後頭，叫觀眾期待。張振朗笑說多得監製帶挈才可拍該場戲，要請食飯。他重申平日不會這樣粗暴狼吻女友楊偲泳，自詡是「最佳男友選舉第一名」，不過避談有否經常公主抱女友，扯開話題說：「如果收視好，我和劉穎鏇其中一個負責抱起監製。」

劉穎鏇表示劇中角色多騷身材和長腿造型，是健康性感，有做足安全措施，打鬥時動作大也不怕泄春光，多謝剛剛玩遊戲時張振朗出手幫她。張振朗難忘拍穿孖煙囪被蟹鉗夾腿的搞笑場面，稱男演員同樣驚穿崩，也要小心打底。

丁子朗讚郭柏妍體重輕，抱起對方不辛苦，郭柏妍則自爆近期增磅正減肥。丁子朗稱拍檔郭柏妍劇中造型少布又要打，最慘在戶外拍攝被蚊狂叮，周身好多瘀傷。

記者：林蘊兒