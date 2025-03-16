【開箱】《秩序》 祖狄羅尼古拉斯侯特警匪鬥戲可觀

真人真事改編

《秩序》根據兩名記者所寫的紀實文學《The Silent Brotherhood》改編，片中半虛構半真實，講述1980年代初，聯邦密探（FBI）Husk（祖狄羅飾）搗破3K黨與意大利黑幫等犯罪組織後，遷到愛達荷州準備處理較小型的案件，給自己喘息機會，也希望跟妻女修補關係。當他監視新納粹主義「雅利安民族」組織的檔案時，認識了地方警察Bowen（泰舒萊頓飾），後者告訴Husk，他的一個童年朋友West是「雅利安民族」成員，卻失蹤多時，對方曾告訴Bowen，組織有印製假鈔，並懷疑跟猶太教堂爆炸與多宗持械搶劫銀行案有關。Husk遂聯絡FBI舊同袍Carney（朱妮絲慕莉飾），後者告訴Husk，一宗銀行搶劫案跟色情商店的「詐」彈案，發生時間非常接近，認為事有可疑。Bowen與West的太太亦相識，勸服對方，供出West過往跟組織中人Pierce與Yarbrough會去打獵的地方，最後搜出West的屍體，現場並發現一本名為《端納日記》（The Turner Diaries）的白人至上主義小說。Husk隨後到「雅利安民族」大本營，盤問最高負責人兼牧師Butler，後者聲稱因Pierce與Yarbrough利用組織的印刷機來印製偽鈔，所以早就把兩人趕走，又聲稱不曉得他們在外的勾當。Husk注意到教堂內也擺放了《端納日記》。

Butler其後找Pierce的首領Mathews（尼古拉斯侯特飾）對談，後者本來亦屬「雅利安民族」，不過Butler想在合法之下把白人至上主義者送進體制內，實現理想；Mathews也推崇白人至上，但他計劃透過恐怖主義來達到目的。

澳洲導演賈斯汀高索對於暴力由來深感興趣，前作《惡的序章》以1996年塔斯曼尼亞亞瑟港無差別槍擊案為背景，兇徒Matin Bryant攜帶多支槍械犯案，造成35人死亡，23人受傷，被判終身監禁。片中賈斯汀卻不是要案件重演，反而從兇徒的家庭背景、心理狀態入手，企圖了解「惡魔」如何煉成。《秩序》則從警匪兩面推敲恐怖主義的形成，儘管為兼顧較強的戲劇效果，成績並不顯著。若單純以警匪類型看此片也不錯，Husk有職業病，為了查案近乎忘我，憑直覺知道Mathews等人搶劫以聲東擊西策略分散FBI注意，於是未等增援便跟Bowen往追捕他們，又怪責後者欠膽量；於是第二次圍捕，Bowen不幸殉職。

尼古拉斯侯特去年3片上映

扮演Bowen的《挑戰者1號》男星泰舒萊頓（Tye Sheridan）表現不錯，編導安排他的角色與West等人一起長大，但沒受荼毒，還跟原住民女孩結婚生兒育女，在角色編排上有所平衡。他跟Husk互相影響的同袍關係也好看，留了鬍子扮演粗獷刑警的祖狄羅，完全耳目一新，證明他演技多變。飾演Mathews的尼古拉斯侯特則狀態巔峰，他去年共3片上映，除了《秩序》，還有《諾斯費拉圖》與《二號陪審團》，3片僅《諾》片有機會在戲院上映，他卻佔戲較少。《秩序》中侯特演堅守歪理的白人至上信徒Mathews，但邪惡不是從臉上呈現，而是透過謊言與幻象，既發揮在嬌妻與情婦身上，對追隨者同樣奏效。當他未暴露身分，已暗中接近正在打獵的Husk，還上前攀談，足見性格張狂一面，侯特卻以平易近人的方式演繹，很能了解及掌握角色。

電影原名《The Order》，其實是Mathews的恐怖組織之名，亦稱「沉默兄弟會」（Silent Brotherhood），以搶劫得來的金錢招兵買馬買軍火，謀殺目標人物。電影和現實中他最後被FBI圍剿，拒絕投降，葬身火海。字幕最後交代《端納日記》影響了很多同類型的美國本土恐怖襲擊，包括1995年奧克拉荷馬市爆炸案，以及2021年國會山莊騷亂案，以史為鑑的信息強烈。