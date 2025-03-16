《正體》奪日本奧斯卡3獎 《超時空武士》膺最佳電影 橫濱流星河合優實首封帝后

文：蘇珮欣

第48屆日本電影學院獎前日在東京舉行頒獎禮。安田淳一包辦導演、編劇、攝影及剪接多職的《超時空武士》，拿下最佳電影及剪接。該片早前已贏得日本體育及藍絲帶的最佳電影，可謂實至名歸。故事講述武士意外轉世到現代，為日漸沒落的時代劇與武士精神「斬」出第二人生。安田淳一領獎時忍不住落淚，表示此片從全國只有一間戲院放映，其後擴大至超過380間戲院放映，真的感到很驚訝，「去年父親離世前曾叫我不要放棄，我想證明給他看，我沒有放棄」。

《王者天下4》奪4獎

《新聞記者》藤井道人執導的《正體：真面目》獲13項提名領跑，最終捧走最佳導演、男主角及女配角3大獎。《正體》改編自染井為人的同名小說，描述為了洗脫罪名而逃獄的囚犯，一邊躲避警方追捕，一邊遇上不同背景人物，探討人性及社會罪案等問題，香港觀眾可以透過影視串流平台Netflix收看。《正體》橫濱流星首度稱帝，撼低《王者天下4：大將軍的歸來》山崎賢人、《超時空武士》山口馬木也、《棋盤斬》草彅剛及《去唱卡拉OK吧！》綾野剛。現年28歲的橫濱流星得獎後，難掩緊張心情，聲音抖震地說：「5年前獲得新人獎時，藤井導演憑《新聞記者》拿下最佳電影，當時已經很想跟他合作。」他自言演技不好，人也頑固、無聊，「每天都在想演戲的事，認真地賭上性命來演，如今覺得稍微獲得大家的認可。我雖然年輕，但會為日本電影業進步竭盡所能」。憑《正體》獲頒最佳女配角的吉岡里帆，正忙於演出舞台劇，無法親身到場領獎，她透過網絡直播觀賽，得悉獲獎一刻驚訝掩嘴說：「很感動、很幸福。」

年僅24歲的河合優實憑《那個女孩》的染毒性工作者角色，打敗《Missing》石原里美、《長夜盡頭的微光》上白石萌音、《90歲，有什麼可喜可賀》草笛光子及《Last Mile》滿島光，首度在日本奧斯卡封后。事實上，河合優實早前已拿下多個女主角獎，包括每日電影獎、藍絲帶及電影旬報等，今次是她憑《那個女孩》拿下第8個影后殊榮，「真的非常感謝，有點難以置信。身處這個頒獎禮已感覺很夢幻，能踏進電影這個世界，真是太好了」。

石原里美挺孕肚現身

憑《王者天下4：大將軍的歸來》贏得最佳男配角的大澤隆夫表示，沒有想過會得獎，感謝電影台前幕後所有人；該片兼獲最佳攝影、燈光及錄音，合共4獎。今屆新人獎得主共8人，包括《我推的孩子》齋藤飛鳥、《黃金神威》山田杏奈、《如果德川家康成為總理大臣》赤楚衛二、《工作細胞》板垣李光人等。最佳動畫及外語片分別是《Look Back驀然回首》及《奧本海默》。

石原里美雖然失落影后殊榮，但挺着孕肚現身，成為全場焦點。本月初宣布懷第二胎的石原里美，前日是她公布喜訊後首度亮相公開場合，本月底開始放產假。巧合的是石原里美2022年懷首胎時，同樣腹大便便出席電影學院頒獎禮。