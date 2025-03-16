朱栢康憑《破．地獄》大豐收盼再獲獎 伍允龍曾被威也勒頸暈倒 李康生冒中風危險堅持演出

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

朱栢康認為演出時最緊要理解劇本，才清楚找到角色的定位，他說：「拍《破．地獄》時，本身與衛詩雅好熟，但因為角色關係，要我們刻意保持距離，有場戲見到她拍得很辛苦、很疲倦，也不能走過去安慰她。」

伍允龍難忘初入行當武打替身，拍攝時因緊張轉錯方向，被「威也」勒頸，幸好師傅有經驗，直接將他撻落地，有驚無險，但事後暈倒。

李康生笑稱擔任配角較輕鬆，可以任意發揮，甚至「殺」主角都得，而且不需要擔心票房壓力。他自爆當年為舞台劇到布魯塞爾巡演，身體有中風迹象，半邊身不靈活，醫生說他如繼續演出有生命危險，但他仍堅持演出。台下觀眾即報以掌聲致敬。三人均認為不論主角或配角都希望幫到電影，當每個人都有貢獻，該部電影會是好看的作品。

朱：願減酬勞支持新導演

朱栢康與伍允龍齊接受訪問，透露早在20多年前已認識，曾合作拍廣告，雖然今次一同角逐最佳男配角，但沒有視對方為競爭對手，反而互相看好，盼代表香港得獎最開心。朱栢康日前先拔頭籌，奪得導演會最佳男配角，他表示當然希望再下一城，但不會強求，交給上天安排，「當晚得獎後沒有特別慶祝，因為獲一班兄弟姊妹見證已很滿足，亦希望戲中父親許冠文能再獲獎」。他承認《破．地獄》令他大豐收，如果以中國傳統角度來看，他是行運中，相信一切自有上天安排，盼在豐收過程中能學到有用的事。問到得獎後會否加片酬？他說：「會隨市場調整，收合理酬勞，現在寒冬時期，有工作機會要好好珍惜，如果是支持一些新導演，更有減價空間，可以傾的。」

伍：扭傷肌肉扮無事靠演技

伍允龍獲提名感開心，認為最重要是享受過程。他亦感恩工作不斷，持續有戲拍，而且不再做「木偶」，開心有人留意到他的演技。他透露最近為新片開工，拍攝一場動作戲時不慎扭傷臀部肌肉，感到痛楚，卻要扮若無其事演出，笑言就是依靠演技。