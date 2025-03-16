大S長眠金寶山 具俊曄捧骨灰痛哭

家人雨中送最後一程

家人最初按照大S生前意願，打算擇日樹葬，後因具俊曄希望日後有一個隨時能拜祭大S的獨立空間，與大S家人討論後決定重新選擇下葬地點。昨日具俊曄與大S家人低調在金寶山玫瑰園，為大S骨灰下葬。

墓園名人區將設大S雕像

昨晨約10時半，具俊曄與大S子女汪希玥與汪希箖、S媽（黃春梅）、小S（徐熙娣）和丈夫許雅鈞及女兒許曦恩等，在滂沱大雨下送大S最後一程。具俊曄穿黑色西裝及戴白色手套，樣子憔悴悲痛，身形消瘦現身墓園。小S和女兒許曦恩撐着雨傘，神情哀傷，不捨落淚。之後具俊曄捧着愛妻骨灰罈一直痛哭，哭到嘴角抽動，家人都哭紅雙眼。一行約10多人坐車前往玫瑰園的墓地，走入白色帳篷，約40分鐘後步出上車離開。金寶山人員表示家屬不願被打擾，也擔心安葬地曝光後會被打擾，因此大S的下葬儀式秘密舉行，但日後會在名人區設立大S雕像，供粉絲悼念。據台灣傳媒報道，大S的長眠地為獨立公墓，沒有遮雨棚，價值千萬台幣。小S回覆台灣傳媒說：「謝謝關心，一切順利圓滿。」

曾赴大S家中悼念的友人透露，大S骨灰暫放家裏那段日子，具俊曄每天三餐必做大S生前愛吃的菜餚供在骨灰罈前，包括早上煎蛋及多士，晚餐有菜和飯，並按韓國喪禮習俗行跪拜禮，有致謝意思。

汪小菲未獲邀出席下葬儀式

大S前夫汪小菲未獲邀出席大S下葬儀式，大S生前與汪小菲還有數件官司未了結，其中汪小菲被控違反個資法一案，台北地院昨日上午傳喚汪小菲出庭；3月2日已離台的汪小菲以身體不適為由未到庭，由律師出示北京的醫院診斷證明書，當庭向法院請假。

娛樂組