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娛樂

紅館騷開鑼 林峯驚喜任嘉賓 鄧麗欣熱舞連場 挑戰性感極限

鄧麗欣紅館首開騷辣舞連場 邀林峯現身合唱掀高潮

【明報專訊】鄧麗欣一連3場《STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025》前晚開鑼，穿著多套性感舞衣挑戰誘人舞姿，又被舞蹈員抱起360度轉圈。首場嘉賓是從未合作過的林峯，掀起全晚高潮。現場未見鄧麗欣男友，她唱《童謠》向母親表達愛意，當唱到講述父母離異傷痛的歌曲《黑白照》時忍不住流淚，自責不爭氣。她又選唱多首昔日女團Cookies的歌曲，大玩回憶殺。鄧麗欣多謝歌迷陪她成長，自稱是努力的人，叫大家不要放棄夢想。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

鄧麗欣（Stephy）首次在紅館開個唱，獲好友張繼聰與太太謝安琪到場支持。她穿上性感閃石背心登場，大騷香肩及纖腰，以《戲一場》為個唱揭開序幕，第3首唱金曲《不要離我太遠》時，台下歌迷尖叫。

騷美腿扭動蛇腰

Stephy換上花花露腰裝又跳又唱Cookies年代歌曲，包括《宇宙最強》、《紅組加油》及《心急人上》，其間被舞蹈員抬起360度轉圈，贏得歌迷掌聲。她表示應付10分鐘跳唱不容易，「那幾個圈練習時落地企唔穩，幾十年無跳舞，係咪好有誠意先？最勁要記歌詞，好難㗎！揀這幾首歌因可以騷腹肌」。跳唱《我是…》及《派對動物》時，更挑戰性感極限，騷美腿倚着欄杆扭動蛇腰大跳性感舞步，唱完說：「我正唔正呀？畀足面啦！為個騷真係花盡心思。著番件衫先，唔好露咁多！」

林峯跳唱《CHOK》掀高潮

頭場嘉賓林峯出場，兩人合唱《好心好報》。林峯透露與Stephy差不多同期入行，已20多年，但從未有機會合作，笑稱不知為何對方邀請他，既然獲邀當然一口答應，他笑說：「台下有張繼聰早過我們入行，他是童星。」他又稱可為5月紅館騷預演，「有時做嘉賓比自己演唱會更緊張，因通常未熱身已唱完」。他再點名張繼聰站起來跳舞，然後跳唱《CHOK》，掀起高潮。

對媽媽講「I love you」

Stephy踏紅館開個唱圓夢，特別向歌迷道謝：「唔好意思，要你哋等咁耐，終於響呢度見面，好多謝大家陪住我成長，無放棄我，一路等我上到這個台。」她自彈自唱《他不准我哭》，稱這首歌陪伴很多人喊過，希望大家記住曾經流過的眼淚，成為將來繼續走下去的動力，希望大家帶着微笑面對美好的人生。

接着Stephy選唱《童謠》，稱表達對媽媽的愛，「隔了多年才講給她聽，其實首歌是寫給她，細個不懂表達愛，人愈大愈成長，覺得好多嘢要珍惜，要講出口，不講真的不知，不是理所當然，I love you！平時唔講，在台上先講」。

唱《黑白照》落淚 自責唔爭氣

唱到講述父母離異傷痛的《黑白照》時，Stephy稱這首歌是自己填詞，超過20年，剛入行有很多嘢想表達，歌詞記錄她的故事及當刻心情，「隔咗咁多年再唱，每次唱有不同感覺，亦是成長印證，長大後會想，點解當時會這樣處理，這是一首很糾結的歌，隔了多年消化後，每次唱仍有不同情緒及感受，覺得可以用比較淡然及放開的態度去唱，送給當年的自己」。她忍不住落淚，歌曲頭段不停抹淚唱不下去，獲歌迷合唱，她唱完大呼：「唉！唔爭氣呀！唱歌好玩地方就係表達真實情緒，我希望故事鼓勵到大家，我不是叻人，是一個很努力的人，請大家不要放棄夢想，總有一日會成功，一步步往上行 ，一定會去到你想去的地方。」之後獻唱曾被嘲笑走音的《電燈膽》，終能完美演繹，為自己平反，最後兩度「安歌」，以《最後一塊》作結。

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