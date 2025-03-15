【娛樂場】《奪命提示》 陳山聰劉佩玥聯手偵查奇案

打鬥爆破槍戰加懸疑

過往文偉鴻監製的劇集，會有大量動作場面，之前的《超能使者》與《隱形戰隊》除了主角夠型夠靚夠拼搏外，還有緊湊具張力的劇情，並讓觀眾追看、猜誰是終極Big Boss。今次文偉鴻在《奪命提示》繼續加入大量招牌打鬥、爆破、槍戰及追逐場面外，還有很重懸疑元素，重點落在人工智能「手機助理」不停發放的神秘信息上。

《奪命提示》講述郭柏飛（陳山聰飾）、姜曦文（劉佩玥飾）、劉力（林子善飾）十多年前初出學堂時，與警長羅友邦（吳瑞庭飾）四師徒感情深厚。三年前一次追捕行動，羅友邦殉職、劉力重傷，曦文歸咎柏飛急功近利引致悲劇，友情破裂。一宗連環謀殺案再將柏飛、曦文連繫起來，臥底溫嘉莉（劉穎鏇飾）奉命混入犯罪集團，重遇前男友招俊朗（張振朗飾），關係糾纏不清。柏飛、曦文接二連三收到神秘信息提示，上級遂將兩組探員合併成神秘信息情報科，偵查多宗撲朔迷離的命案；由手機助理發出的提示為何每每能引領團隊超前破案，「她」是敵是友？

劇情以刑事情報科總督察姜曦文調查女UC（臥底）失蹤案揭開序幕，因「手機助理」Julie的導航系統忽然失靈，與隊友失聯的曦文被迫落單行動，正當曦文落力欲返回正確地點之際，Julie卻一直稱「你已經到達目的地」，最終曦文驚覺自己被Julie導航前往的地點，竟是失蹤UC被棄置屍體的地方。隨着來自Julie的神秘信息愈來愈多，警方高層關振羽（張國強飾）決定成立專案小組ASIB，眾人除着力調查「鋸腳狂魔」，還有「人體無故自燃」、「荒屋乾屍」及「兒童院幼童憑空失蹤」等一連串離奇案件。

宣傳片中一班女將劉佩玥、劉穎鏇及郭柏妍性感上陣兼打戲連場；劉佩玥、劉穎鏇之前在《隱形戰隊》已大顯身手，後者今次再度曬長腿，施展「箍頸鉸剪腳」。

郭柏妍克服開真槍

至於拍打戲不多的郭柏妍給人弱質纖纖感覺，今次挑戰難度十足的高強度動作場面，除打鬥及逃亡戲，還有型格開槍，她姿勢十足，表情狠冷。她表示首次用真槍拍攝，盡量親身上陣，希望可突破一直以來的乖乖女形象，「首次開真槍好難忘，因由細到大好怕睇槍擊戲或聽子彈聲，事前在家不停播片聽子彈聲，等自己無咁驚」。她稱初時拍開槍戲都有彈起及掉頭走，嘗試數次後終克服難關。

《奪命提示》 翡翠台

3月17日起，逢周一至五晚上8時30分播放