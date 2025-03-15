伙楊天宇浸溫泉 關智斌自爆最討厭蔡卓妍

關：身家少過8位數

浸溫泉時，他們在節目組提議下來個「你問我答 赤裸剖白」，答不到問題一方要接受淋冰水懲罰。問到最討厭藝人時，關智斌稱是蔡卓妍（阿Sa），「她真的是射手座，約食飯時，她不會理是否同一群組的朋友，例如會叫30人出去食飯，但那些人互不認識，有時令個環境幾尷尬」。楊天宇則說最討厭周家怡，「我同周家怡拍《裡應外合》時成日傾偈，她好靈性，可以放好多能量畀大家，她的正能量滿到我有點毛管戙」。另一個問題是有多少身家？關智斌說：「我就是多過6位數、少過8位數。」楊天宇道：「嗰日我聽老闆（英皇集團主席楊受成）話你有7層樓喎，起碼都有9位數啦！」關智斌苦笑說：「老闆嗰度啲消息有滯後㗎！」隨後立即反問對方，楊天宇表示自己身家多過6位數，少過7位數。關智斌笑指楊天宇身家少過自己，所以要淋冰水，最後楊天宇自淋，令關智斌爆笑。

娛樂組