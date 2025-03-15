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娛樂

CHILL CLUB頒獎禮 陳瑞輝邱傲然平常心爭新人獎 193再與網民開火：講屋企人觸及底線

CHILL CLUB｜王智德首爭男歌手 陳瑞輝平常心角逐新人獎
方皓玟為誤會麥美恩感抱歉︰想跟她做朋友 但她怕了我

【明報專訊】ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》昨日在商場舉行記者會，MIRROR大部分成員有工作在身，只派出陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）及邱傲然（Tiger）到場，ERROR亦只得梁業（肥仔）及郭嘉駿 （193）出席，傳被雪藏的隊友吳保錡繼續無影。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

MIRROR入圍年度組合及憑《Hunt You Down》入圍跳唱歌曲。Tiger與Frankie角逐新人獎，其他10名成員則爭年度男歌手。姜濤憑《好得太過份》及《白果》入圍流行歌曲，《黑月》入圍跳唱歌曲。盧瀚霆（Anson Lo）則以《MY LIFE》、《Hey Hey OK！》、與姜濤、呂爵安、李駿傑合唱《Strawberry Love》角逐跳唱歌曲。

Alton首爭男歌手獎欠信心

Alton分別入圍年度男歌手、唱作歌手及憑《非物質文化遺產》角逐流行歌曲，對於角逐男歌手獎稱沒信心，「我首年角逐男歌手獎，沒信心得獎」。Tiger與Frankie角逐新人男歌手抱平常心，只要做到自己及別人喜歡的作品便足夠，Tiger說：「如果攞到團體獎就好，證明我們一直的目標和方向得到認同。」提到姜濤在韓國拍團綜驚青燒棉花糖，遭黃慧君（花姐）訓話指不夠Man，Alton稱花姐只是傾偈方式，覺得姜濤已逐漸變Man。

193憑《B出口》入圍流行歌曲，肥仔亦憑《Mascot》入圍跳唱歌曲，並與保錡入圍年度男歌手。193說：「我們絕對沒信心攞個人獎，如果有，我們一齊除衫，因一定攞不到。」今年新增最佳衣著獎，他呼籲大家投票給肥仔，笑言如肥仔攞到會在台上除衫。ERROR憑《無敵聖衣》及《野舞士》入圍流行歌曲，亦入圍年度組合，193與肥仔均覺得組合獎有機會，但沒信心打贏MIRROR。193早前又與網民開火，稱不會主動跟人鬧交，是那些網民無端端攻擊他，「我覺得你幾憎一個人都好，如攞別人屋企人來講，我一定會問候你全家，這是我的態度，屋企人是底線，話我隊友就可以」。

方皓玟食極唔肥 認錯怪麥美恩

方皓玟、雲浩影、麗英均入圍年度女歌手，方皓玟顯得嬲爆爆，解釋放鬆就是這樣。她沒信心得獎，覺得做人不要太有信心，無論別人喜歡與否，也不影響自己的喜好，有獎錦上添花，沒有也不會失望，繼續做好音樂。她與保錡合唱《人間垃圾》入圍搖滾歌曲，她不認為會被對方連累，相信若歌曲得獎，保錡會即刻彈出來一齊合唱，「他『自雪』還『自雪』，相信是有義氣的人」。她透露最近少在無綫亮相，因網民不鍾意，便停一停，「其實我沒理他們，只是覺得出得密就休息吓，之後得閒又出吓，每個平台有適合節目讓我宣傳音樂就會亮相」。談到她早前被網民指太瘦，懷疑精神及健康狀態有異，她拍片反駁，更誤會麥美恩的發文影射她，「不是不鍾意被批評，但我身形瘦削是家族遺傳，食極唔肥，是講事實。誤會麥美恩也不好意思，希望不要嚇親她，想跟她做朋友」。

COLLAR隊長沈貞巧（Gao）聯同許軼（Day）及陳泳伽（Winka）出席，她們稱愈來愈多女團，不認為角逐年度組合十拿九穩。Day首支單曲趕不及今年頒獎禮，寄望明年角逐新人獎。

雲浩影有興趣拍戲 麗英拒談吳泳

雲浩影對角逐女歌手獎信心似有還無，稱因為有很多前輩，也不太明白頒獎禮的評分準則，會盡量叫粉絲投票。她早前擔任Tyson Yoshi新歌《1994》MV女主角，被指有黎姿（馬黎珈而）及李嘉欣氣質。她覺得不及她們靚，亦不知男友是否覺得她靚。她稱拍MV後有興趣拍戲。

麗英憑《美男子圖鑑》入圍流行歌曲，亦開心角逐女歌手獎。對於小薯茄成員吳冰的妹妹吳泳早前捲入桃色醜聞，她表明不評論，只關心自己的工作。

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