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娛樂

《搗破法蘭克》入圍西班牙電影展

【明報專訊】談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳、袁富華及楊偉倫等合演《搗破法蘭克》，入圍「第22屆西班牙亞洲夏日電影展」競賽部分，代表香港電影競逐獎項。

談善言角色憤世嫉俗

該片講述談善言飾演「紀月」面對投身社會的無力感，她忽發奇想，與其正式找工作做社會奴隸，不如自己掌控命運，以自己的方法「做世界」，打造屬於自己的職業生涯；她想到的方法是一邊犯案、一邊將片段上載至互聯網，製造迴響繼而成為「打劫界KOL」﹗紀月初犯傷人罪被捕，執行社會服務令時，認識同為罪犯初哥的陶俊（岑珈其飾），以及紀月青梅竹馬的Hugo（林家熙飾），三人組成劫富小隊「法蘭克」。

紀月是法蘭克的首領，談善言形容角色憤世嫉俗又帶點平靜，對很多事情看不順眼，尤其是對虛偽、不公平的事，「紀月的朋友因某有錢人而發生一些事情，令她更加仇富，覺得這個世界很不公平，她處事莽撞衝動，但肯為自己及愛護的人行動，繼而伸張正義」。

林家熙說：「角色Hugo是毒品拆家，性格貪玩調皮，被拘捕後與紀月接受社會服務令。Hugo是明戀紀月，但卻被紀月愛理不理地對待。」岑珈其飾演的陶俊表面是貨車司機，實際是專門幫拍檔偷拍的小混混，他說：「我的角色比較膽小怕事，來自小康之家，自小被塑造成守規矩的人，所有事情都不要行差踏錯，做事墨守成規，作風保守內向。」

娛樂組

相關字詞﹕搗破法蘭克 岑珈其 林家熙 談善言

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