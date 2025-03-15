梁詠琪創作搪膠「牛仔」分享兒時回憶

梁詠琪表示自小被《牛仔》漫畫的簡單純真感染，透過畫作希望表達一家人「笑口常開」的溫馨親情。她近期熱愛編織，搪膠牛仔身上的帽和褲都是她親手製作，「我第一件織物是頸巾，原本送給老公，但織到一半女兒Sofia出世，便放低沒理會，到女兒9歲才重新再織，織好的頸巾送給女兒和老公一齊用」。

不介意家居曝光

梁詠琪最近拍片在網上分享生活日常，包括接送女兒上學和買餸下廚等，被網民留意到她住所有寬大露台，坐擁無敵海景，意外令豪宅曝光。她說：「因為拍生活日常，家居曝光好自然和正常，是真實一面，煮飯必然在家中廚房，間中邀請朋友來作客，影合照都會拍到客廳和飯廳，沒有什麼不見得人，當然不會入睡房拍照。」她表示平日叫外賣或貨件速遞都會親自收取，很多人知她住址。她認為香港治安好，不擔心人身安全問題，女兒都有出鏡，不過她覺得拍攝完又要剪片，雖然有滿足感但感疲倦，間中玩票性質還可以，無意開網上頻道。

睇好劉青雲奪金像影帝

本月25日是梁詠琪49歲生日，預計老公會送花，生日願望是一家人健康、齊齊整整及笑口常開便足夠。提到下月舉行電影金像獎頒獎禮，她看好《爸爸》劉青雲奪影帝，讚對方有教科書級的演技，同片谷祖琳也表現不錯。

記者：林蘊兒