余思敏生日 老公鄭中基無影 社交網互取消關注傳婚變

余留言︰Start a new chapter

余思敏前日45歲生日，在社交平台分享跟子女一起吹蠟燭的照片，同時留言「Happy Birthday to me, Start a new chapter」，透露開啟新篇章，引起網民猜測。加上鄭中基未見蹤影，又被發現他們互相取消關注對方的Instagram，惹來婚變傳言。

余思敏獲一班有線娛樂新聞台的舊同事為她慶祝生日，鄭中基同樣未見蹤影。各人在社交平台分享合照，黃芳雯留言：「請記得好好哄自己，會有很多人愛你。」余思敏回覆︰「Love you all, new chapter！」黃芳雯再說︰「我哋呢班兄弟姊妹陪你行。」對於傳出婚變，鄭中基與余思敏暫時未就傳聞回應。

娛樂組