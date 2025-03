余思敏生日 老公鄭中基無影 社交網互取消關注傳婚變

余留言︰Start a new chapter

余思敏前日45歲生日,在社交平台分享跟子女一起吹蠟燭的照片,同時留言「Happy Birthday to me, Start a new chapter」,透露開啟新篇章,引起網民猜測。加上鄭中基未見蹤影,又被發現他們互相取消關注對方的Instagram,惹來婚變傳言。

余思敏獲一班有線娛樂新聞台的舊同事為她慶祝生日,鄭中基同樣未見蹤影。各人在社交平台分享合照,黃芳雯留言:「請記得好好哄自己,會有很多人愛你。」余思敏回覆︰「Love you all, new chapter!」黃芳雯再說︰「我哋呢班兄弟姊妹陪你行。」對於傳出婚變,鄭中基與余思敏暫時未就傳聞回應。

娛樂組