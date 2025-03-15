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娛樂

《F1》新預告 畢彼特演老新人

【明報專訊】《壯志凌雲：獨行俠》約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）執導新片《F1》，由《七宗罪》畢彼特（Brad Pitt）、《黑鏡》丹森艾迪斯（Damson Idris）、《2百萬奪命奇案》查維爾巴頓（Javier Bardem）及《伊尼舍林的女妖》嘉莉干頓（Kerry Condon）主演，著名賽車手咸美頓（Lewis Hamilton）和Haas車隊前總監史迪拿（Guenther Steiner）亦會客串一角，將於6月26日在港上映，美國則會延後一天開畫，昨公開長約兩分半鐘的新預告片。開場可見畢彼特身處洗衣店，查維爾巴頓旁白響起，稱「外人看來桑尼希斯（畢彼特飾）就是屈居貨車、錯失機會的賭徒，懷才不遇的天才」，但查維爾表示看到他的無盡可能，認為畢彼特與旗下新晉車手組隊踏上一級方程式賽場，有可能所向披靡。片段中丹森艾迪斯飾演極具天賦的年輕賽車手，與畢彼特似乎不大咬弦，不乏衝突場面；丹森又形容畢彼特「新人，年紀大，超乞人憎，但很快」。前年「登六」的畢彼特似乎為了角色下過苦功，片中有其裸露上半身鏡頭，又有跟嘉莉干頓的激吻場面。

除了《F1》，下月10日在影視串流平台Netflix上架的《黑鏡》第7季亦公開了首條預告片及最新劇照；據報其中一個單元是第4季《聯邦星艦卡里斯特》（USS Callister）的續集，亦是《黑鏡》歷來首次有舊角色回歸。另一方面，《哈利波特》丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）將會拍美國國家廣播公司（NBC）新劇，與《娛樂揸fit人》班底合作，伙拍黑人諧星齊斯摩根（Tracy Morgan）演出；故事講述後者飾演聲名狼藉的前美式足球員Reggie，為了挽回聲譽，答允亮相丹尼爾拍攝的紀錄片。

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