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娛樂

金秀賢認愛「成年」金賽綸 稱情緒不穩提早交代事件 再有時裝品牌解約

【明報專訊】《殺手代父》女星金賽綸上月離世，終年24歲；YouTube頻道「橫豎研究所」連續多日發放她跟《淚之女王》37歲男星金秀賢的親暱合照，稱兩人拍拖6年。金秀賢涉戀未成年女星一事，其事務所Gold Medalist原定下周發聲明，昨稱金秀賢近日情緒不穩，所以提早發文反駁，承認兩人曾拍拖，但強調是女方成年後才開始。「橫豎研究所」原稱會發放金秀賢裸體洗碗的照片及影片，最終聽從金賽綸遺屬表示得悉金秀賢情緒不穩恐對方做傻事，因此只發放「雙金」一張正面合照。

文：蘇珮欣

金秀賢所屬事務Gold Medalist原定下周就金秀賢與金賽綸交往及錢債糾紛一事發表聲明，昨稱金秀賢現時心理狀態不穩定，相關報道曝光後，他的情緒陷入極度混亂，並表示近日有人在事務所外，攜攝錄機徘徊，對金秀賢造成心理壓力，故決定提前交代。

稱軍中所寫非情書

韓媒報道，該聲明長達9頁紙，內容主要分4點，包括金秀賢承認曾與金賽綸交往，稱從2019年夏天到2020年秋天為止，即金賽綸年滿19歲兩人才拍拖；又澄清YouTube頻道「橫豎研究所」近日公開的照片，皆是兩人於2020年冬天拍攝，當時金賽綸所穿的衣服是2019年6月運動品牌發售的衣服，故當時金賽綸已成年。其後有網民指出若兩人2020年秋天分手，合照卻在同年冬天拍攝，似乎自相矛盾。Gold Medalist其後再解釋，2020年冬天是指年初的冬季。

聲明第二點有關金秀賢服役期間所寫的情信，Gold Medalist稱男方服役期間向眾多親友寫信，金賽綸那封只是其中之一，也不是情信，只是朋友之間的輕鬆問候；所公開的信件中，僅明信片是兩人交往期間所寫。

否認金秀賢知情及追債

第三點關於金賽綸因醉駕衍生的7億韓圜（約392萬港元）債務；Gold Medalist表示債務與金秀賢無關，款項是由事務所支付。從公司2024年4月審計報告顯示，已就7億韓圜作壞帳準備處理。Gold Medalist表示：「為了對相關款項進行壞帳處理，需要先發送內容證明，證明公司沒任意放棄債務。金賽綸的債務問題是事務所和金賽綸之間的事，金秀賢沒有借過錢給女方，也沒有催促她還債。」Gold Medalist表示金賽綸的法律知識不充分，才會給金秀賢發短訊，金秀賢完全不知道公司和金賽綸之間的情况，即使收到女方傳來短訊，也被勸說交由公司處理。金賽綸2024年3月26日透過律師跟Gold Medalist商議債務金額和還款計劃。事務所認為雙方之間的債務關係已結束，把相關款項撥壞帳處理後，再也沒有要求金賽綸還款，故相信她逝世與債務無關。

金賽綸遺屬恐男方做傻事

Gold Medalist的聲明最後指摘YouTube頻道「橫豎研究所」扭曲事實，將藝人私生活在未經當事人同意下公開；還提到接受該頻道訪問的「金賽綸姨母」，只是金母的朋友，並非親人。金賽綸母親方面則表示受訪者是她相識20多年的好友，與金賽綸一家的關係如親人一樣。

有網民指金賽綸照片中所穿衣服其實早於2014年發售，反駁Gold Medalist聲明中所說是2019年產品。YouTube頻道「橫豎研究所」昨聲稱會公開金秀賢裸體在金賽綸家中洗碗的照片及影片，最終表示暫不公開，因金賽綸家屬得悉金秀賢情緒不穩，恐怕他做傻事；「橫豎研究所」則稱會繼續游說家屬公開相關「證據」。該頻道昨只公開金賽綸與金秀賢的臉貼臉合照，並稱照片是在男方寓所附近拍攝。

不能原諒造謠傳媒Youtuber

金賽綸母親昨透過「橫豎研究所」發表聲明，稱家屬目的是恢復金賽綸已毁的名譽；同時對發布虛假事實與惡評的YouTuber和網民所犯下的罪行，提供執法基礎。金母表示前娛樂記者轉做YouTuber的李鎮浩及多家傳媒的虛假報道，將金賽綸及其家人帶入地獄；再加上Gold Medalist將金賽綸上傳的照片解讀為「無法理解的意圖」，害她變成「說謊的瘋狂女孩」。金母的聲明稱金賽綸喪禮期間，家屬依舊被YouTuber騷擾，無法原諒他們的行為。

5萬網民請願制裁李鎮浩

據韓媒報道，近日網民在韓國請願網站聯署要求制裁YouTuber李鎮浩，目前已有逾5萬人支持，代表請願成立，韓國政府必須回應。

金秀賢涉嫌戀上未成年金賽綸風波，導致形象受損，繼化妝品牌Dinto宣布煞停所有宣傳活動，超級市場Homeplus、戶外服飾Eider、生活用品LG等宣傳照片下架，以及麵包品牌TOUS les JOURS表示合約期滿後不再續約，昨日輪到國際時裝品牌Prada宣布與金秀賢解除合約，雙方去年12月才開始合作，僅3個月便告吹。

金秀賢的Instagram持續現「脫粉潮」，追隨者數目由高峰期2126萬，截稿前只剩2040萬，足足流失86萬。金秀賢有份演出BigBang隊長G-Dragon的綜藝節目《Good Day》，前日如常錄影。金秀賢方面表示，從未表示要退出，也未曾收到製作單位要求他辭演，故會遵守早已確定的拍攝檔期。另外，韓劇《山寨人生》亦會按原定計劃拍攝。

相關字詞﹕金賽綸 金秀賢

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