明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《匹兹堡》 新世代氣息版《仁心仁術》

【明報專訊】《侏羅紀公園》小說原作者克萊頓（Michael Crichton）根據過往在醫院實習經驗寫成的《仁心仁術》，毫無疑問是醫療題材中的神劇，由1994播到2009年，歷經15季，續集一直只聞樓梯響；《仁》劇編劇施葛格米爾（R.Scott Gemmill）、監製尊維斯（John Wells）及主角諾亞維奧（Noah Wyle）另起爐灶，開拍以匹兹堡外科創傷急症中心為背景的實時劇《匹兹堡》（The Pitt，Max的頁面此劇名《匹兹堡》播出時熒幕則打出《匹兹堡醫魂》），被形容為醫療版《24》，首兩集今年1月在影視串流平台Max上架，第15集結局預計下月10日播出。

遭克萊頓遺屬提告

《匹兹堡》播出以來口碑甚佳，在爛番茄網站綜合44篇評論文章，得分93%，而且上月宣布會開拍第2季；不過克萊頓遺孀及遺產管理團隊入稟控告《匹》劇的監製及華納電視，認為他們未經同意重拍《仁心仁術》，被控一方提交駁回動議，但法官不受理，訴訟將持續。《匹》劇組堅稱與《仁》劇截然不同，確實後者以芝加哥為背景，《匹》劇開宗明義故事發生在匹兹堡；《仁》劇的主角進進出出，像連續劇一樣，譬如Dr. Greene便由首季演到第8季，講述他結婚離婚再婚，由患癌康復再病發身亡，結局更以他女兒長大成人入讀醫學院來到急症室實習作結，帶有傳承意味。

《匹兹堡》每集約50分鐘，全部實時，如早班於7時開工，第一集便是那一小時內發生的故事。也許在《仁心仁術》扮演Carter醫生的諾亞維奧，再演《匹》劇，劇情又有關急症室，難免讓克萊頓的遺產團隊覺得兩劇相似。然而諾亞在《仁》劇最初只是實習醫生，於《匹》劇已是資深顧問醫生，統領整個急症室運作。《匹》對應當下，才是兩劇最大分別；《匹》劇先是呼應新冠疫情後的創傷，譬如劇集發生的一天，就是諾亞扮演的Robby，其恩師Adamson染疫亡的忌辰，同事都知道這天代表了他情緒容易波動，絕不好惹，卻偏偏有3名實習及1名第2年駐院的醫生新上班，加上兩名資深駐院及兩名分別第3年及第2年的駐院醫生，9人正好建起全劇的主要架構。此劇如果有什麽跟《仁心仁術》類近，必定是寫角色有一手，9人各性格鮮明，對待病患的取態略有出入，才能製造戲劇衝突。以3名實習生為例，Whitaker農家出身，家裏罕有的大學生，他也欠缺自信，並且運氣差，看到第10集，他差不多被病人噴尿噴血弄污制服至少3次，同時也是3人中對病患最有同理心與耐性。Santos剛好相反，非常自信，而且野心勃勃，雖然取笑見血暈倒的實習生Javadi，但當知道後者母親是外科名醫即時奉承。資優生Javadi年僅20歲已是醫學院3年級生，但稚氣外表經常被人忽視其能力。

新醫生各有優缺點

新入職的醫生中，最有趣是第2年駐院的King，她外表看來像有點社交障礙，其實堅忍又懂得應對不同病患，因為在家裏她本就要照顧殘障的胞妹；有一集有腳傷的病人是自閉症譜系障礙患者，拒絕治理，資深駐院醫生Langdon也無從入手，King的胞妹有同一症狀，自然懂得怎樣贏取對方信任，Langdon因而對她刮目相看，好奇她如何可以做得到。

《仁心仁術》的急症室也出現過不少實習醫生，但不像《匹兹堡》會在同一集「曬冷」，而且各有優缺點，共通點是充滿新世代氣息。Santos的過分自信也有觸礁時候，如手術期間誤把手術刀插中外科醫生Garcia的腳背，便讓Santos膽戰心驚。她看似只懂往上爬，但當遇到疑性侵女兒的父親，Robby礙於家人沒有報警而未能採取行動，Santos毫不猶豫用自己的方法警告作惡的父親。明日再談劇中醫護所面臨的挑戰。

相關字詞﹕克萊頓 諾亞維奧 尊維斯 施葛格米爾 影視串流平台Max 仁心仁術 匹兹堡

上 / 下一篇新聞