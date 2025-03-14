【開箱】《匹兹堡》 新世代氣息版《仁心仁術》

遭克萊頓遺屬提告

《匹兹堡》播出以來口碑甚佳，在爛番茄網站綜合44篇評論文章，得分93%，而且上月宣布會開拍第2季；不過克萊頓遺孀及遺產管理團隊入稟控告《匹》劇的監製及華納電視，認為他們未經同意重拍《仁心仁術》，被控一方提交駁回動議，但法官不受理，訴訟將持續。《匹》劇組堅稱與《仁》劇截然不同，確實後者以芝加哥為背景，《匹》劇開宗明義故事發生在匹兹堡；《仁》劇的主角進進出出，像連續劇一樣，譬如Dr. Greene便由首季演到第8季，講述他結婚離婚再婚，由患癌康復再病發身亡，結局更以他女兒長大成人入讀醫學院來到急症室實習作結，帶有傳承意味。

《匹兹堡》每集約50分鐘，全部實時，如早班於7時開工，第一集便是那一小時內發生的故事。也許在《仁心仁術》扮演Carter醫生的諾亞維奧，再演《匹》劇，劇情又有關急症室，難免讓克萊頓的遺產團隊覺得兩劇相似。然而諾亞在《仁》劇最初只是實習醫生，於《匹》劇已是資深顧問醫生，統領整個急症室運作。《匹》對應當下，才是兩劇最大分別；《匹》劇先是呼應新冠疫情後的創傷，譬如劇集發生的一天，就是諾亞扮演的Robby，其恩師Adamson染疫亡的忌辰，同事都知道這天代表了他情緒容易波動，絕不好惹，卻偏偏有3名實習及1名第2年駐院的醫生新上班，加上兩名資深駐院及兩名分別第3年及第2年的駐院醫生，9人正好建起全劇的主要架構。此劇如果有什麽跟《仁心仁術》類近，必定是寫角色有一手，9人各性格鮮明，對待病患的取態略有出入，才能製造戲劇衝突。以3名實習生為例，Whitaker農家出身，家裏罕有的大學生，他也欠缺自信，並且運氣差，看到第10集，他差不多被病人噴尿噴血弄污制服至少3次，同時也是3人中對病患最有同理心與耐性。Santos剛好相反，非常自信，而且野心勃勃，雖然取笑見血暈倒的實習生Javadi，但當知道後者母親是外科名醫即時奉承。資優生Javadi年僅20歲已是醫學院3年級生，但稚氣外表經常被人忽視其能力。

新醫生各有優缺點

新入職的醫生中，最有趣是第2年駐院的King，她外表看來像有點社交障礙，其實堅忍又懂得應對不同病患，因為在家裏她本就要照顧殘障的胞妹；有一集有腳傷的病人是自閉症譜系障礙患者，拒絕治理，資深駐院醫生Langdon也無從入手，King的胞妹有同一症狀，自然懂得怎樣贏取對方信任，Langdon因而對她刮目相看，好奇她如何可以做得到。

《仁心仁術》的急症室也出現過不少實習醫生，但不像《匹兹堡》會在同一集「曬冷」，而且各有優缺點，共通點是充滿新世代氣息。Santos的過分自信也有觸礁時候，如手術期間誤把手術刀插中外科醫生Garcia的腳背，便讓Santos膽戰心驚。她看似只懂往上爬，但當遇到疑性侵女兒的父親，Robby礙於家人沒有報警而未能採取行動，Santos毫不猶豫用自己的方法警告作惡的父親。明日再談劇中醫護所面臨的挑戰。