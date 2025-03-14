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娛樂

松重豐赴韓宣傳新片 讚劉在明表現「巔峰」

【明報專訊】改編自同名漫畫的日劇《孤獨的美食家》，自2012年開播至今已推出10季，62歲主角松重豐首次自編自導自演同名電影今年1月在日本推出，累計票房突破10億日圓（約5250萬港元），今天（14日）在香港和台灣同步公映，韓國延至本月19日開畫，松重豐昨現身首爾記者會，一身黑白造型配襯鮮紅襪子，相當搶鏡。

松重豐早前亮相名嘴劉在錫主持綜藝節目《玩什麼好呢？》，又與歌手成始璄合拍Netflix節目《瘋狂美食店》，電影《孤獨的美食家》更找來《梨泰院Class》男星劉在明客串一角，記者問他是否有意進軍韓國演藝界？松重豐笑言：「沒有這回事。」但他對韓國觀眾和電影讚不絕口，憶述去年獲邀出席釜山電影節期間，收到很多當地觀眾的問題，「對於年輕影迷的想法，感到非常驚訝」；他又認為韓片製作水平高於日本，有很多值得學習的地方，「希望日韓影壇可以加強合作，共同對抗逆境，如果在這方面我可以做點什麼的話，非常樂意的」。對於劉在明客串《孤》片，松重豐表示疫情期間看過很多韓片，當他見到劉在明在《收屍人》的精彩演出，已認定要邀請對方合作，「有日本觀眾反映，劉在明在《孤》片演出一幕，足以成為全片的巔峰」。

電影《孤獨的美食家》講述主角井之頭五郎（松重豐飾）收到舊愛邀約到巴黎跟她的祖父見面，為達成後者心願，不惜走遍法國、韓國及日本，尋找對方心目中的極品湯水食材和食譜。

相關字詞﹕劉在明 成始璄 劉在錫 孤獨的美食家 松重豐

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