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娛樂

金秀賢涉違廣告合約恐賠逾億 事務所聲稱握證據下周回應 徐睿知否認介入金賽綸戀情

【明報專訊】韓片《殺手代父》女星金賽綸上月16日被發現陳屍寓所，終年24歲，YouTube頻道「橫豎研究所」連續3日發放她跟《淚之女王》37歲男星金秀賢的親暱合照，揭發二人拍拖6年的秘密。金秀賢涉戀未成年女星，受盡千夫所指，韓媒估計他因形象崩壞而遭廣告商解約及索償，違約金恐高達200億韓圜（約1.08億港元）。所屬事務所GoldMedalist昨日再發聲明，表示已掌握證據，下周將發表立場，反擊失實報道。

金秀賢有份創辦的經理人公司GoldMedalist昨日發表聲明：「為了回應橫豎研究所發表的失實言論，我們將於下周提出證據，表明公司立場。對於推遲回覆而為公眾帶來不便，我們表示歉意，但請大家理解，這項決定是為了駁斥日益猖獗的虛假報道。」至於公布日期、地點及形式，聲明未有交代。

促金秀賢盡快道歉

金賽綸遺屬日前接受YouTube頻道「橫豎研究所」訪問，揭露她自2015年開始跟金秀賢拍拖，並公開二人合照及情信佐證；同時批評GoldMedalist不近人情，向醉駕撞車後停工的金賽綸追討7億韓圜（約370萬港元）欠債，令她飽受精神壓力，最終走向自毁之途。「橫豎研究所」昨日傍晚再開直播，發放「雙金」第3張合照，繼續向金秀賢施壓：「請盡快向遺屬道歉。」又回應GoldMedalist最新聲明：「如果召開記者會，我一定出席。」

另一方面，金賽綸遺屬昨日接受韓媒《THE FACT》採訪，斥責金秀賢否認跟金賽綸拍拖，是對死者的「人格誹謗」。不過，遺屬亦指金秀賢未必涉及追債一事，又引述金賽綸生前指出他曾為還款一事而跟GoldMedalist另一老闆、即金秀賢表哥李沙朗爭執。

再有品牌不續約

隨着事件不斷發酵，金秀賢形象受損，社交媒體Instagram粉絲數目暴跌，截至昨日已流失超過60萬追隨者，並遭多家廣告商抽起代言，繼化妝品牌Dinto率先宣布煞停所有活動，超級市場Homeplus、戶外服飾Eider、生活用品LG等宣傳照片陸續下架，昨日輪到CJ集團旗下麵包品牌TOUS les JOURS表示，本月合約期滿後，將不會跟他續約。有韓媒統計金秀賢目前手握16張廣告合約，以每年代言酬金由7億至10億韓圜（約378萬至540萬港元）計算，假如他遭廣告商索償，違約金恐高達200億韓圜（約1.08億港元）。

金秀賢創辦GoldMedalist後首名簽約藝人正是金賽綸，直至他跟徐睿知合演韓劇《雖然是精神病但沒關係》，亦把後者羅致旗下，有傳「雙金」拍拖期間，徐睿知介入戀情。最近有網民舊事重提，透過官方粉絲網站留言「妳是金秀賢與金賽綸之間的第三者嗎？請不要讓我們失望」，徐睿知罕有回應：「親愛的粉絲，作為一個人，我也會感到不知所措、難以負荷、疲憊、悲傷和窒息，我嘗試忍耐，而且一忍再忍，只想到此為止。我跟某人（指金秀賢）和他的表哥（指李沙朗）從沒發生任何關係，也不知道為何要解釋。」隨後把帖文刪除。

金秀賢被指現身MBC電視台

受到連日的醜聞影響，金秀賢原定昨天（13日）參與男團BigBang隊長G-Dragon（GD）主持的MBC電視台綜藝節目《Good Day》錄影，有傳金秀賢為避嫌而缺席。據韓媒報道，昨日下午金秀賢現身錄影廠，MBC發言人亦證實「我方盡量配合，希望縮短拍攝日程」，力證他如常開工。另外，金秀賢最大應援網站Yukaris發言人亦公開支持偶像，表示暫時把網站轉為非公開形式，只是避免會員遭網民攻擊，強調「會跟金秀賢一起走下去」。

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