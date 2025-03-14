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娛樂

【娛樂場】《跑住玩》 體驗台日運動旅遊

【明報專訊】近年運動旅遊愈來愈普及，一邊運動一邊遊歷，感受不一樣的體驗。梁諾妍、陳安立、蔡寶欣與曾贊學（阿神）主持ViuTV旅遊節目《跑住玩》，分別到台灣和日本，邊跑邊旅行，由小島海岸到高山峻嶺，跑住發掘更多湖光山色和風土人情。梁諾妍和陳安立跑步經驗豐富，前者更是教練，蔡寶欣和阿神算是新手，過程中不分彼此，互相勉勵和包容，展開突破和不平凡之旅。

陳安立伙蔡寶欣和阿神率先在台灣起步，跑住欣賞美景和食盡美食，到日月潭遊覽九族文化村，體驗原住民習俗，參與各種競技項目，包括射箭、刺福球等，阿神還被安排穿上最受歡迎的勇士裝，原來是丁字褲，他無懼尷尬投入其中，表現非常專業。之後他們到訪台灣南投最深吊橋，畏高的阿神硬着頭皮上橋，蔡寶欣拖手相伴，助拍檔克服恐懼，十分貼心。

當馬拉松補給員連環「食檸檬」

跑步3人組之後轉到彰化縣的鹿港繼續旅程，適逢當地舉行馬拉松，他們為支持馬拉松跑手，大清早去到第一個補給站，準備鹿港小吃蚵仔煎給沿途的跑手補充體力。不過3人被跑手冷待，連環「食檸檬」的蔡寶欣不減鬥志，落力叫沿途跑手試食，終有一跑手停下來，之後吸引其他跑手停步試食補充體力。他們首次做補給員，大讚是很好的體驗，阿神說：「平時自己跑時會忽略補給員，今次發覺原來跑手經過時，你畀energy佢哋，佢哋真係會感受到，而且會再努力啲跑，我覺得呢樣好緊要。」

陳安立回想在台東參加鐵人賽時，跑到尾段真的累到想放棄，此時有一名跑手從後而上越過他，這跑手其中一隻腳是義肢，「佢畀咗好大鼓勵我，佢經歷嘅嘢一定多我好多，佢都堅持到，咁我都一定要跑埋佢」。啟發他領悟到「或者有一日你會放棄，卻不是今日！」

蔡寶欣梁諾妍日本上山下海

蔡寶欣之後到日本會合梁諾妍，在平戶市起步跑訪古式茶屋，品嘗江戶時代甜品和茶道，又見識從前貿易遺留的歐洲風建築，荷蘭商館、平戶「界限街」，以及寺院與教會重疊的風景，重回歷史現場。兩人之後跑轉福岡縣，游走被封世外桃園的絲島，欣賞瀑布靚景，在隱閉cafe，安坐叢林中，歎盡靜謐時光，再跑到任摘士多啤梨園，內有多達9個品種，包括貴價「淡雪」士多啤梨。

梁諾妍和蔡寶欣跑到「夫婦岩」傾伴侶相處之道，梁諾妍真情流露，難忘老公洪永城陪入產房生女。玩完絲島，轉場熊本天草，到海中水族館與海豚零距離接觸。

《跑住玩》ViuTV（99台）

周一至五 晚11時

相關字詞﹕娛樂場：跑住玩

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