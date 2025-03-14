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娛樂

陳豪拒繼承父母中西醫衣缽 袁詠儀讚勤力 張曦雯感謝愛惜

陳豪拒繼承父母衣缽做醫生 張曦雯拍劇感激袁詠儀愛惜

【明報專訊】陳豪與張曦雯主演無綫新劇《俠醫》，前者飾演中醫師，開拍前學習針灸、穴位指壓等。陳豪透露媽媽是中醫、爸爸是西醫，以前曾到醫館做小助手，父母曾想他繼承衣缽讀醫科，最後讓他外闖。張曦雯早前與影后袁詠儀合演另一新劇《模仿人生》，獲讚勤力，開心受袁詠儀愛惜和包容，二人相處很開心。

記者：柯美

攝影：劉永銳

陳豪、張曦雯、丁子朗、譚凱琪、劉佩玥、郭柏妍、馬貫東、江欣燕與鄭子誠等昨日在電視城出席新劇《俠醫》造型記者會，劇集以著名中醫師黃天賜教授的慈善醫館為藍本。飾演中醫的陳豪表示之前已向黃教授取經，對方教他指壓手法和穴位按壓等。陳豪母親也是中醫師，有向媽媽請教，透露自小在母親師兄弟開設的中醫館幫手，耳濡目染，對指壓、拔火罐和艾灸略有認識，曾見證過半身不遂的病人，透過針灸回復正常，「不過今次演出不會特別標榜手法方面，主要講濟世為懷的精神及幫助弱勢社群」。

陳豪爆兩子當自己是咖啡店老闆

陳豪自言有睇中醫調理身體，之前整親條腰，差點行不到，母親幫他針灸再加艾灸才沒事，「媽媽是中醫，爸爸是西醫，我們3兄弟都沒繼承衣缽，我哋幫佢散咗佢！父母當然想我們讀醫，世事就是這樣，小朋友的將來由自己去闖」。兩子可有興趣讀醫？陳豪說：「他們身體不適，嫲嫲會幫他們穴位指壓，兒子知是什麼一回事，不過目前他們對我的咖啡較有興趣，去到咖啡店當自己是boss，讀什麼科目，最重要看他們興趣。」

張曦雯少看西醫 吃中藥調理身體

張曦雯透露在新劇因長期穿高跟鞋至慣性「拗柴」及經常頭痛，陳豪幫她針灸醫治，現實中沒有經常「拗柴」，不過頸椎有點問題，致睡得不太好，「黃教授得知後，為我『拍』了兩下，即刻醒晒」。在外國長大的她外表西化，不過也相信中醫，甚少食西藥，平時腰痠背痛會去按摩、針灸和艾灸，利用中藥和食療調理身體。她與袁詠儀（靚靚）合演新劇《模仿人生》，獲靚靚讚好勤力，張曦雯表示每個演員都好勤力，開心可以跟覺得遙不可及的靚靚合作，跟對方有很多對手戲，大家相處得很開心，「多謝她兩個多月來的合作，以及對我的愛惜和包容」。

譚凱琪挑戰自閉症角色

譚凱琪劇中飾演患自閉症角色，覺得很大挑戰，日前與自閉症人士打保齡，藉此觀察，希望社會多關注他們。飾演機心女的劉佩玥劇中利用美色和各種方法討好異性，可能會有牀戲，已有心理準備。問想跟誰做對手？她笑稱：「未試過跟鄭子誠和林溥來合作，可以一試。」

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