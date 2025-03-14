劉晨芝莊思敏真人騷破口互罵 難忘打爛趙世曾豪宅古董

節目花絮片見劉晨芝與莊思敏情緒爆發大聲互罵，氣氛緊張，莊思敏稱如果她們不是認識20多年有深厚感情，已反面收場。她解釋當時發脾氣原因，「拍節目時剛離婚不久，心情未平復，又撞正疫情。劉晨芝半夜約我去酒店大堂，欲介紹男士給我認識，覺得做法奇怪又尷尬，事後與該男士沒有下文」。

莊思敏透露今次收友情價，對拍真人騷配對節目有興趣，可乘機自肥。劉晨芝表示當時出於好意，自己沒男友也想將筍盤先介紹給好姊妹，「最難忘見識趙世曾的豪宅和名車，開派對時不慎打爛對方價值7位數的珍藏古董」。她未有透露是否需要賠償，莊思敏笑說若趙世曾不需要劉晨芝賠錢，有可能是暗戀她。劉晨芝盼節目反應好，有機會拍第2季，有意請樂基兒加入，夢想邀請楊紫瓊客串，覺得對方極具代表性。

樂基兒年紀大少夜蒲

穿大露背裝的樂基兒身形弗爆，前年與第二任丈夫朱智豪離婚後，與兒子Hunter移居峇里，間中回港工作。她昔日喜歡夜夜笙歌，為人母及年紀漸成熟，近年注重養生健康，減少流連夜店，熱中做瑜伽，「20多歲喜歡跟朋友出去玩，現已玩夠，生活有規律。兒子3歲前較黐身，現在快6歲，明白我要工作，不會投訴，不離開他太耐就得」。單身樂基兒表示身邊未有追求者。將來拍拖是否要兒子批准？她承認兒子放首位，目前未準備接受新戀情。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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