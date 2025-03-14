《破‧地獄》膺電影編劇家協會推薦劇本 郭富城憑梅藍天獲最佳電影角色

郭富城擊敗《爸爸》劉青雲、《破‧地獄》許冠文、黃子華與衛詩雅，奪得2024年度最佳電影角色獎，昨晚在社交平台上載手持獎座照片，留言：「很開心得到香港電影編劇家協會頒發『年度最佳角色獎』給《臨時劫案》的梅藍天！我因為身在山西拍電影而未能出席領獎，但大會仍專程送上獎座，真的要講：『多謝！』」

《爸爸》的社交平台專頁發文恭賀翁子光︰「《爸爸》係編劇翁子光前後用咗超過10年時間醞釀出嚟嘅劇本，細緻呈現一個『爸爸』遭逢巨變的心境，希望在『質問』和『忿恨』以外，亦能夠加入『放下』、『包容』，喺作品之中再一步去探討『慈悲』。好開心《爸爸》可以得到各位編劇朋友欣賞！再次恭喜導演兼編劇翁子光！」

谷德昭岑珈其首登場《破‧地獄》

張家輝、許冠文、朱栢康、岑珈其和谷祖琳等出席晚宴，朱栢康在社交平台貼出許冠文與《破‧地獄》導演陳茂賢等上台領獎的照片。

此外，《破‧地獄》4月4日清明節上映加長版，飾演美玉的周家怡有更多場面曝光，她興奮說加長版可以圓滿每一個角色，會保持有光明結局，美玉的BB仍會保留。谷德昭與岑珈其會在片中首度登場，谷德昭感榮幸；視黃子華為偶像的岑珈其戲中跟黃子華演兄弟，開心及期待在加長版亮相。

娛樂組