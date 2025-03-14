明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《破‧地獄》膺電影編劇家協會推薦劇本 郭富城憑梅藍天獲最佳電影角色

【明報專訊】香港電影編劇家協會前晚舉行周年晚宴，會上頒發4獎項予過去一年表現出色的業內人士。2024年度推薦劇本獎得主分別是《破‧地獄》編劇陳茂賢與鄭緯機，以《爸爸》編劇翁子光，郭富城憑《臨時劫案》梅藍天一角奪年度最佳電影角色獎；2024年度榮譽大獎由王晶奪得。

郭富城擊敗《爸爸》劉青雲、《破‧地獄》許冠文、黃子華與衛詩雅，奪得2024年度最佳電影角色獎，昨晚在社交平台上載手持獎座照片，留言：「很開心得到香港電影編劇家協會頒發『年度最佳角色獎』給《臨時劫案》的梅藍天！我因為身在山西拍電影而未能出席領獎，但大會仍專程送上獎座，真的要講：『多謝！』」

《爸爸》的社交平台專頁發文恭賀翁子光︰「《爸爸》係編劇翁子光前後用咗超過10年時間醞釀出嚟嘅劇本，細緻呈現一個『爸爸』遭逢巨變的心境，希望在『質問』和『忿恨』以外，亦能夠加入『放下』、『包容』，喺作品之中再一步去探討『慈悲』。好開心《爸爸》可以得到各位編劇朋友欣賞！再次恭喜導演兼編劇翁子光！」

谷德昭岑珈其首登場《破‧地獄》

張家輝、許冠文、朱栢康、岑珈其和谷祖琳等出席晚宴，朱栢康在社交平台貼出許冠文與《破‧地獄》導演陳茂賢等上台領獎的照片。

此外，《破‧地獄》4月4日清明節上映加長版，飾演美玉的周家怡有更多場面曝光，她興奮說加長版可以圓滿每一個角色，會保持有光明結局，美玉的BB仍會保留。谷德昭與岑珈其會在片中首度登場，谷德昭感榮幸；視黃子華為偶像的岑珈其戲中跟黃子華演兄弟，開心及期待在加長版亮相。

娛樂組

上 / 下一篇新聞