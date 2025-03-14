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娛樂

王大陸平頭裝入伍 遭追訪不發一言 一身潮服成焦點 被封「最時髦」役男

【明報專訊】憑電影《我的少女時代》走紅的33歲台灣男星王大陸上月涉偽造病歷以逃兵役，本月初涉嫌教唆他人打傷Uber司機，遭檢方控「教唆傷害罪」，以500萬元台幣（約118萬港元）保釋，限制出境、出海及限制住居，並須按指定時程於昨日入伍。昨早王大陸到台北車站乘台鐵役男專車前往台中成功嶺營區，不過專車冷氣故障，他在月台等候20分鐘才上車。戴冷帽及黑色口罩的王大陸面對大批傳媒採訪，全程表情嚴肅不發一言。一身潮服及剪了平頭裝的王大陸被形容是「最時髦」役男，有指他如表現良好，本月29日前可能出營休假。

娛樂組

王大陸繼上月涉偽造病歷以逃兵役後，再捲入一宗暴力事件，遭警方依「殺人未遂」送辦後改控「教唆傷害罪」。有指他去年叫Uber從台北市大安區現住地到信義區戶籍地，其間認為連姓司機繞路而口角。王大陸下車後發現鑰匙掉在車上，但車門打不開，狠敲車窗，再與連姓司機二度口角。他涉嫌向游姓富二代友人告狀，游姓友人涉嫌4月25日找人毆打司機，檢警在偵辦王大陸逃兵役案時，從查扣的證物中發現此事，於是拘捕兩人，另有涉案4名男子同被捕。

傳媒直擊王大陸入伍 引起混亂

穿上黑衫黑褲、戴黑色口罩及深藍色冷帽的王大陸昨早8時56分現身台北車站，與其他同樣入伍的役男一同等候乘坐專車前往台中成功嶺營區。王大陸被大批追訪傳媒及市民包圍，情况一度混亂，面對記者提問，他不發一言。由於台鐵入伍專車誤時逾16分鐘，他在月台等了20分鐘才上車。

台鐵表示入伍專車客車廂因冷氣故障查修，迴送至汐止站導致列車延誤。王大陸中午12時39抵達台鐵新烏日站，脫去冷帽後露出新剪的平頭裝，表情嚴肅。他下車後途經大廳廣場時被大批傳媒包圍，在役政司替代役訓練中心專人帶領下，在大雨下轉乘旅遊巴進入成功嶺受訓，旅遊巴下午1時10分從成功嶺3號門（學田路）側門進入營區。

大學畢業役男想跟王大陸一齊洗碗

王大陸一身潮服成焦點，有指逾萬元台幣，被指是眾役男中「最時髦」。有剛大學畢業的役男接受傳媒訪問，聽到王大陸已33歲時，說大家年齡相差大，指對方老，不過又說期待跟王大陸一齊洗碗。

役政司替代役訓練中心表示，王大陸即日起進行一般替代役263梯基礎訓練，入營報到後受訓21天基礎訓練、役期1年；王大陸沒有特殊禮遇，與同梯學員一起正常作息、操課。一般替代役263梯基礎訓練共有1153名學員，將訓練到4月2日才能結訓，至於首次休假推估是兩周後，若表現良好，3月29日青年節前夕能出營休假。

役政司替代役訓練中心表示，263梯基礎訓練先修讀初級救護技術員課程，接着3月26日會有民間教育專長甄選，至於是否與許光漢一樣，同台擔任反毒公益大使，要看單位有無開缺，而入伍前涉刑案仍在交保偵辦，也會影響徵選結果。

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