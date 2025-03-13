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娛樂

【娛樂場】李佳個唱領樂迷享爵士盛宴 預告唱張國榮金曲

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》亞軍李佳（Miranda）將於3月29日假西九文化區自由空間大盒舉行《Date with Miranda Lee 佳佳有約演唱會》，聯同伴奏樂隊為樂迷帶來充滿爵士音樂色彩的演出，並邀得《中年》戰友羅啟豪任嘉賓。李佳說：「Jazz音樂可以很free style，不拘禮於單一格式，今次演唱會歌單中、英文歌比例各佔一半，重新改了一些經典中文歌，既保留原裝韻味，又能以新面貌和大家見面，希望屆時現場觀眾能聽得盡興，一起享受充滿音樂感的周末晚上。」

李佳接受《明報》訪問，透露對張國榮（哥哥）的歌有情意結，選唱對方兩首歌，「一首《風繼續吹》，另一首《有誰共鳴》。細個喺上海聽好多廣東歌，以前我哋聽廣東歌除咗四大天王，仲有『哥哥』同校長（譚詠麟），『哥哥』好靚仔，佢唱歌又好好聽，電影又好好睇，好鍾意佢。《風繼續吹》係讀書時期陪住我成長，當時一路做功課一路聽，未識將歌曲分門別類，邊啲係Jazz，邊啲係Pop完全冇概念，只係聽到《風繼續吹》覺得個groove好靚、好舒服，不停聽，就算未識講廣東話，都可以將首歌背到好熟，可能咬字未必好正，我同成班同學個個都識唱，呢首歌應該係每一個聽『哥哥』的歌成長的人都會聽過」。

婚前當歌手 日夜顛倒倍感寂寞

李佳稱《有誰共鳴》詞寫得好好，不過有點悲傷，「初開始做歌手時仍單身，有時會有情緒，大家只係見到我光鮮一面，又有啲人會同我講，你做到自己想做嘅嘢，日日可以喺舞台上唱歌，其實大家唔知我希望夜晚可以同屋企人一齊食飯，食完飯睇電視。當時一直都係夜晚返工唱歌，好嚮往家庭生活，有誰會明白我的心情」。

李佳還選唱萬芳《新不了情》，「好鍾意這首歌，以前我有隊組合叫Mandarina China Band，我當主音，2006年去哥倫比亞演出，我們將《新不了情》以西班牙文用Salsa音樂形式表演，是世界上第一隊將中文歌改編成Salsa音樂的樂隊，之後改過張惠妹《聽海》和蕭亞軒《最熟悉的陌生人》。後來來到香港，我有17年無參加比賽，揀了《新不了情》比賽，還拿了冠軍，這首歌帶給我好運氣。到時還會唱一首英文歌《Girl from Ipanema》，我最初唱葡萄牙文版本，近期開始唱英文版。這首歌我在上海唱歌時學的，當時教我的是巴西人，還教我跳Samba，這首歌令我開始學唱拉丁Jazz」。

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