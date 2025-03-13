伙王靜開騷向鄧麗君致敬 龍婷預告唱《漫步人生路》「郁兩下」

【明報專訊】一代巨星鄧麗君離世30年，龍婷與曾參演中國音樂劇《愛上鄧麗君》的女主角王靜，5月5日假文化中心演出《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》。龍婷形容與王靜一見如故，有相逢恨晚感覺，兩人盼透過演繹經典金曲，向鄧麗君致敬。龍婷自言是鄧麗君的「小」歌迷，幾歲坐爸爸單車後座已識唱《甜蜜蜜》，長大後在不同場合演出也常點唱這首歌，「每個人都識唱和喜歡唱鄧麗君的歌，但我到30多歲，在旺角街頭表演時，才開始深層明白她的歌曲真正意思。當時每星期學唱鄧麗君兩首歌，發覺她的唱歌方法和咬字，以及穿透力好強。她不是唱得很大聲、很爆炸的演繹，卻有一種功力，可將歌曲在大家腦內迴旋，繞樑三日」。她將參考偶像的造型打扮演出，不會刻意模仿，預告唱《漫步人生路》時會「郁兩下」。至於鄧麗君的日文歌，若有歌迷要求，不排除一試。