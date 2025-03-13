明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

伙王靜開騷向鄧麗君致敬 龍婷預告唱《漫步人生路》「郁兩下」

鄧麗君離世30年 龍婷王靜5.5合作開騷 向偶像致敬

【明報專訊】一代巨星鄧麗君離世30年，龍婷與曾參演中國音樂劇《愛上鄧麗君》的女主角王靜，5月5日假文化中心演出《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》。龍婷形容與王靜一見如故，有相逢恨晚感覺，兩人盼透過演繹經典金曲，向鄧麗君致敬。龍婷自言是鄧麗君的「小」歌迷，幾歲坐爸爸單車後座已識唱《甜蜜蜜》，長大後在不同場合演出也常點唱這首歌，「每個人都識唱和喜歡唱鄧麗君的歌，但我到30多歲，在旺角街頭表演時，才開始深層明白她的歌曲真正意思。當時每星期學唱鄧麗君兩首歌，發覺她的唱歌方法和咬字，以及穿透力好強。她不是唱得很大聲、很爆炸的演繹，卻有一種功力，可將歌曲在大家腦內迴旋，繞樑三日」。她將參考偶像的造型打扮演出，不會刻意模仿，預告唱《漫步人生路》時會「郁兩下」。至於鄧麗君的日文歌，若有歌迷要求，不排除一試。

王靜挑戰唱台語歌

王靜識唱鄧麗君大部分作品，與龍婷各自揀選合適她們的心水歌單外，亦會收取歌迷意見，希望為大家帶來驚喜。問兩人覺得誰較似鄧麗君？王靜說：「對『像』這一個字，沒有特殊含意和意義，唱鄧麗君的歌是以傳承為目的。我看過龍婷演出的片段，她唱歌很好聽，每個人唱歌有自己特點和風格，只要將歌曲精髓唱出來便可。」王靜認為偶像的金曲聽起來似簡單，實際演繹上難度非常高，需要留意氣息和咬字，加上有其他語言版本，不諳台語的她亦願意接受挑戰，為5月音樂會下苦功練習。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

場地提供：鄧麗君歌迷會

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞